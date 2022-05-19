【聚少離多】圈中不少明星夫妻因長期分隔兩地　離婚收場夫妻情盡

▲ 最終都是夫妻情盡！

羅樂林女兒羅苡之與陳志健結婚十年，可惜二人的婚姻之路未能走到盡頭，終離婚收場，令人可惜！有指因陳志健近年轉戰內地發展，兩公婆聚少離多，故有此決定。

其實圈中有不少藝人夫妻同樣因長期分隔兩地，聚少離多的關係，最終亦不能一起攜手到老。

【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚 羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D

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徐熙媛汪小菲

台灣女星徐熙媛（大S）和汪小菲於2021年11月透過律師發聲明，承認已經決定和平解除婚姻關係。大S當時表現大方，並祝福汪小菲，她說：「我很平靜。我希望小菲永遠過得比我好。」

由於小菲長期在內地工作，大S則留在台灣照顧小朋友，故對於離婚原因，大S說：「聚少離多，漸漸變友誼。」

大S又指與小菲和她會是永遠的朋友， 雖然這段婚姻最終走到這一步，但表示離婚是他們共同的決定，一切都很平和，終10夫妻情盡。

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趙麗穎馮紹峰

內地一線劇后趙麗穎和男星馮紹峰於2021年4月分別透過工作室同步發聲明，表示已決定和平分手，婚姻關係2年半止步。在聲明中亦有披露離婚原因，他們因工作相識結緣而一起：「也因工作的聚少離多選擇重新回歸朋友關係。」

他們又指雙方會保持友好關係，更會為2歲多的兒子「想想」做好父母責任，共同撫養並陪伴孩子成長。

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李彩華

李彩華於2019年2月與內地商人黃彥書結婚，當時高調晒愛，不時在網上大放「閃光彈」，惟後來爆發新冠肺炎，李彩華與丈夫因工作分隔兩地，很長時間未能相見，只能靠視像維繫感情，令感情變淡。他們終於2020年9月簽字離婚，結束19個月的短暫婚姻。

至於離婚主因，彩華當時接受媒體時表示因長期分隔異地，令感情生變：「雖然我哋日日電話聯絡，但始終見唔到面，溝通上難免出現問題，有問題發生咗好難去解決。結婚至今，我哋加加埋埋見面都唔夠3個月。」

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陳煒

陳煒於2008年下嫁台灣商人顏志行，並一度移居台灣，至2012年陳煒回流香港並簽約TVB。

雖然當時她被問到跟老公分隔兩地如何維繫感情，她就透露每天都跟老公視像通話。惟同年傳出兩人因聚少離多致婚姻亮紅燈，陳煒亦作出否認。

2016年10月，陳煒主持TVB節目《煒哥的味道》，老公都有現身做嘉賓，兩公婆更在鏡頭前大晒恩愛。

但在2017年8月，陳煒突然驚爆5年前已經與顏志行離婚，當時她接受媒體訪問時承認因性格問題，加上二人長期分隔兩地工作，因聚少離多，終決定和平簽字離婚，但仍維持家人的關係。

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