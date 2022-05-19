【元宇宙】領展舉辦首個市民共創NFT集氣天燈節　NFT「萬家天燈圖」動畫＋全球限量三件珍藏品

▲ 領展舉辦首個由香港市民共同參與創作的NFT集氣天燈節。（圖片由領展提供）

NFT近期大熱，不少藝人藝術家，甚至商家也投身加密藝術的創作。領展亦宣布即日起至5月27日，舉辦首個由香港市民共同參與創作的NFT（非同質化代幣）集氣天燈節，活動還是其中一項慶祝香港特別行政區成立二十五周年的認可活動。

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領展董事會主席聶雅倫表示，「在持續並反覆了兩年多的新冠疫情中，香港市民始終風雨同渡，互相扶持，讓我們的城市在疫境中仍不失盼望。領展NFT 集氣天燈節邀請全港市民聚合美善的力量，集體創作NFT天燈動畫圖，一起祈願香港百業回穩，所愛的人健康平安。」

市民可透過領展網上社區雜誌《823頻道》內的活動網頁，揀選喜愛的天燈，並填上祝福字句，製作專屬自己的數碼天燈，市民亦可親臨設於樂富廣場的數碼天燈互動裝置區參加。

▲ 市民可親臨設於樂富廣場的數碼天燈互動裝置區，參加NFT集氣天燈節。（圖片由領展提供）

所有天燈最終會生成首個由香港市民「獨家」共同創作的NFT「萬家天燈圖」動畫，全球限量三件珍藏品。參與創作的市民中將隨機抽出一名得獎者，可獲得NFT「萬家天燈圖」動畫一件。

另外，市民每製作一盞天燈，領展將捐出25元予「惜食堂」，協助製作飯餐及食物包，為有需要的長者及基層家庭送上健康營養的膳食。

▲ 參與創作的市民中將隨機抽出一名得獎者，可獲得NFT「萬家天燈圖」動畫乙件。（圖片由領展提供）

領展「NFT集氣天燈節」活動詳情：

舉辦日期：2022年5月14日至27日

活動網頁：https://linkreit.com/tc/media/channel823/wellness/blesshk

互動裝置地點：樂富廣場A區美食坊（開放時間：中午12時至晚上8時）

「NFT萬家天燈圖動畫抽獎」抽獎詳情：

抽獎日期：2022年6月3日

抽獎結果：2022年6月8日於《頭條日報》、《The Standard》及活動網頁公布

領展「NFT集氣天燈節」教學視頻可按此觀看。

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責任編輯：蕭雅文