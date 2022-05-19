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【明星扮靚】62歲余安安被封「最靚外婆」　靠4大宗旨維持體重不超過120磅

15:31 2022/05/19

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

「美魔女」余安安靠4大宗旨維持不超過120磅體重。

TVB節目日前趁母親節推出《日日媽媽聲》第二輯，繼續由余安安、羅敏莊及陳凱琳擔任主持。當中余安安分享身兼父職的單親媽媽生活，多年來獨力照顧兩名女兒，如今女兒已嫁為人妻並成為媽媽，余安安靠住凍齡美貌及Fit爆身材，獲封「最靚外婆」。

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靠4招成美魔女

已年屆62歲的余安安凍齡有術，在鏡頭前後依舊美艷照人，2016年任職律師的大女李文琪結婚，穿上低胸晚裝裙的她比起女兒更矚目，看起來似姊妹多於母女。余安安曾分享作為「美魔女」心得，多年體重維持不超過120磅，秘訣原來一直靠著4大宗旨，一起探索這位美魔女的凍齡秘密！

凍齡第1招：不愛夜蒲

雖然余安安向來人緣極佳，但避免夜生活應酬。她沒有太多夜生活，閒時只愛跟朋友在家飯聚，喝酒也是淺嚐。

凍齡第2招：習慣健身

由於家族性心臟問題，余安安為健康勤做運動，至今已保持長達20多年的健身習慣，早年更考獲導師的專業資格。多年來一直維持在114磅的體重，嚴謹不超過120磅。

凍齡第3招：充足睡眠

她每天保持足夠睡眠，至少睡夠10小時，不會捱夜。足夠睡眠有助心臟健康、控制體重，而且可令頭腦清晰，對翌日工作及運動較為專注。

凍齡第4招：健康飲食

除了運動之外，余安安十分注重飲食，經常買東西回家下廚，甚少出外用餐。而且每餐攝取大量蔬菜、適量肉以及少量澱粉質，保持均衡飲食。

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兩段婚姻失敗

余安安以16歲之齡加入娛樂圈，還未中學畢業已被看中拍攝啤酒廣告，其來獲周梁淑怡賞識邀請加入TVB，同年與溫拿樂隊拍攝首套電影《大家樂》。翌年憑《書劍恩仇錄》中的「香香公主」一角大受歡迎，之後拍攝不少電影。

她擁有兩段婚姻，於1983年與周潤發閃婚，不過婚姻卻只維持了9個月。及至1987年，她與賽車手李萬祺結婚，為對方誕下兩名女兒李文琪及李文騫，其後退出幕前，專心相夫教女。

可是在2003年與李萬祺離婚，余安安亦復出影壇，參演電影《神勇鐵金剛》、《早熟》、《寶貝計劃》、《我要成名》、電視劇《新不了情》，以及舞台劇演出等，繼續在影視圈展示實力演技。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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