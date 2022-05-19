【第五波疫情】孔繁毅估計若7月無新變種病毒　有望室外可除口罩

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

本港疫情持續，港府今日（19日）再放寬社交距離措施，包括酒吧酒館可以重開等。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅指，現時大部分確診個案都均屬輕症或無徵狀個案，對疫情感到樂觀，又認為暑假期間市民在戶外毋須戴口罩。

港大最新推算病毒即時有效繁殖率達1.0159，意味1名患者會傳染多於1人。孔繁毅今早接受電台節目中表示，現時大部分確診個案都均屬輕症或無徵狀個案，認為市民毋須太關注每日確診數字，只有重症及死亡個案才能反映疫情嚴重性。他說，現時瑪麗醫院僅有3名患者因新冠病毒入院，較高峰期有500人大減，並無對醫療系統造成壓力。

他又對疫情感到樂觀，認為如7月份並無新變種病毒出現，市民在室外可以不必戴口罩，而熔斷機制可以取消，訪港旅客可以居家隔離。

室外換氣率好高，高過負氣壓病房，如7月份沒有新的變種病毒出現，室外真係有條件可以除口罩，而熔斷機制可以取消，訪港旅客亦可以帶手帶、在居家隔離。

另外，一名6旬婦去年接種復必泰後死亡，經解剖後證死因是心肌炎，經專家委員會評估後未能排除與疫苗的關係，獲賠200萬元，屬首宗接種後死亡獲賠個案。身兼新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，死者去年7月接種首劑復必泰疫苗，16日後死亡，解剖結果證實死於心肌炎。

他形容66歲女死者的個案是比較罕見，因死者解剖樣本中找到可引致心肌炎的「小病毒」，但無發現急性抗體，未必是近期感染，故將其被歸類為無法完全排除與疫苗接種無關係。

可能是感染那個病毒而導致心肌炎，亦有很小的可能是疫苗接種有關係，我們也做了很多分析，包括抽血了解是否有疫苗產生的抗體而令她出現心肌炎等，但都找不到。

他認為今次賠償個案，反映政府認真審視疫苗安全性，重申在數百萬人接種後，肯定有機會有人死於本身不自知的嚴重疾病，但強調疫苗安全，接種好處亦遠大於壞處。

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記者：郭詩詩