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【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組

社會 11:37 2022/05/19

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聖保祿中學兩名女學生昨墮樓身亡。

兩名14歲及16歲的女生昨（18日）於東區新成街8號新成中心A座墮樓身亡。位於跑馬地雲地利道的聖保祿中學今日（19日）證實，涉事兩人為該校學生，校方已啟動「危機處理小組」，並正為各班同學提供輔導。

校方指，昨從警方獲悉兩名學生不幸身亡，全校師生感到極為難過和悲痛，而事件由警方處理。校方又指，已即時啟動「危機處理小組」，由班主任和輔導員於告知學生有關事件，而學校老師、社工、輔導人員及教育心理學家正為各班同學提供輔導，協助他們疏導情緒。校方說已發出家長信，籲家長留意子女情緒，給予適切的關心和安慰。

該校副校長及助理校長今早曾會見傳媒，據報校方指恢復面授課堂後，該兩名學生的家長曾向校方求助，亦有學校社工跟進事件。

教育局昨指對事件深表難過，並即時與有關學校聯絡及提供所需支援，今會派員到校加強支援。教育局又指，國際上和本港的相關研究指出，自殺是一個複雜的社會問題，由多方面的因素互相影響而成，局方一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，以便向學校提供適切的專業支援，將繼續密切留意有關情況，並按需要調整或加強推動學生精神健康的工作。

聖保祿中學新聞稿：

本校於2022年5月18日下午從警方獲悉本校兩名學生不幸身亡。

獲知這個噩耗後，我們全校師生都極為難過和悲痛。現在事件由警方處理。

本校已即時啟動「危機處理小組」，並由班主任和輔導員於今早告知學生此不幸事件。學校老師、社工、輔導人員及教育心理學家現正為各班同學提供輔導，協助他們疏導情緒。

我們亦已發出家長信，請家長在這星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰。我們將與家長保持聯絡，以及早提供適切的協助。如有查詢，請致電2577 3836與學校聯絡。

我們為學生、家長及受影響人士祈禱。 

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
  • 生命熱線： 2382 0000
  • 明愛向晴軒： 18288
  • 社會福利署： 2343 2255
  • 撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
  • 東華三院芷若園： 18281
  • 醫管局精神健康專線： 2466 7350
  • 利民會： 3512 2626

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責任編輯：黃悅晴

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