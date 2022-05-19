【樂壇天后】楊千嬅紀錄片自認好勝　陳奕迅爆二人多拗撬：我真係有嬲

▲ 楊千嬅推紀錄片自認演藝路上極好勝，陳奕迅爆二人多拗撬：「我真係有嬲！」

近年轉往內地發展的楊千嬅，與內地平台合作推出長達個半鐘的個人紀錄片《I · II · III MY STORY》，邀請到當年與她同屆參加新秀而入行的陳奕迅（Eason）任嘉賓，大談二人相識20多年的情誼。

當中楊千嬅坦白自認好勝，而陳奕迅則爆料指對方與他經常意見不合：「我真的有嬲。」

楊千嬅與內地平台芒果TV合作，推出長達1.5小時的《I · II · III MY STORY》個人紀錄片，由她畢業於護士學校、於1995年參加《第十四屆新秀歌唱大賽》開始講起。

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千嬅性格倔強

製作組邀請了當年與她同屆參加新秀並奪得冠軍的陳奕迅任嘉賓，憶述在1995年二人初相識的時候。

雖然楊千嬅一向給人「大笑姑婆」的形象，但Eason想起初時入圍決賽簽約時，覺得當時的楊千嬅是個倔強、不太愛笑的女生：「這是她當時吸引我的地方。」

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▲ （影片截圖）

Eason又指多年來千嬅都沒有變，經常直呼他的全名「陳奕迅」覺得有點粗魯、「男人」，他曾向千嬅提出指在娛樂圈中只有她會直呼他的全名，但千嬅則覺得：「我覺得跟友好、關係密切的人才會三個字這樣稱呼。」

二人相識超過25年，是圈中認識得最久的朋友，但Eason坦言與千嬅初相識時經常會有拗撬：「我跟她剛入行時會談唱歌、談很多東西，不知道她記不記得，我們是意見不合的，永遠都在拗，我講東她就講西。我不知道她有沒有，但我是真的有嬲，我會覺得『你識多過我？』尤其是我年少時，我假假地也是皇家音樂學院畢業，有文憑的。」

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千嬅與Eason爭拗

而千嬅則一直以為Eason是修請建築出身：「我真的不知道，以為他是為了音樂而放棄讀建築，回來香港比賽，我是過了20多年、到現在才知道他是主修聲樂的。」

Eason則表示：「我是八級唱歌喎，還要是更加注重技巧的聲樂，再高一級就是演奏級了。同我拗？我（新秀）冠軍喎！」

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自認好勝

楊千嬅於1998年奪得「叱咤樂壇女歌手銀獎」，開始穩定她在樂壇的地位，接著兩年她逐步攀升，分號於1999年奪得銀獎、2000年奪得金獎，當時千嬅說出了她的名句：「我乜都無，淨係心口有個勇字。」

後來在2001年她所屬的華星唱片重組，當年她未有在叱咤奪得女歌手獎項，幸於翌年再次奪得叱咤女歌手金獎，不還接著有2003年又跌落銀獎。

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她自認性格好勝：「之前玩頒獎禮最熱血的時候，如果1月1日（叱咤）錯過了，翌日會叫同事回來開會檢討，會覺得如果做藝人不好勝，那做來幹甚麼？」

楊千嬅續謂：「的確入行至今我有很多不同的觀點與角度，小時候覺得要儲飛行里數，儲不到就不能升級，由新人奮鬥上一線不知道要打多久，那時不明白，做得多不代表做很精準，當想不通就開始對前途不知所措，我的防禦心就會提高，那是我很後期才知道。」