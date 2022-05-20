【美食速報】丸十推限定日本DIY大阪燒　限定$188起石燒牛扒＋鐵板石燒漢堡

▲ 丸十推出大阪燒DIY及石燒牛扒、漢堡。（圖片由餐廳提供）

日式美食絕對是香港人最愛之一！日本食堂丸十（葵芳新都會廣場分店）將於由5月23日起至7月31日期間，推出全新「玩得又食得」的大阪燒DIY，食客可以親自烹製，適合一家大小一起「邊玩邊食」，丸十的廚師團隊亦預備了不同食材，讓大家可以製作出不同的大阪燒！

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丸十指廚師團隊預備了多款食材如大阪燒漿、椰菜絲、薯片及櫛瓜四款食材，另外還可額外加錢添加豚肉（$28）、牛肉（$32）、芝士（$18）及八爪魚（$42）增添不同的食材，丸十亦會提供簡易教學圖片，即使是新手都不是問題，人人都可以化身成大阪燒師傅！

食客除了可以享受自行DIY大阪燒外， 亦可以由丸十的廚師團隊親自炮製，為食客送上的大阪燒，一 個大阪燒有兩種玩法，適合喜歡新鮮感的你。

三款全新石燒牛扒（丸十日本食堂限定供應）

另外，亦有適合食肉獸的三款全新石燒牛扒，當中包括石燒美國牛小排（$238）、石燒美國西冷（$198）、石燒澳洲牛柳（$188）、大家可將牛扒放上「熱辣辣」的高溫石板上烤煮，帶來陣陣牛肉香氣！

大阪燒及石板牛扒供應日期：5月23日至7月31日

丸十日本食堂地址：葵芳興芳路223號新都會廣場4樓484-487號舖

電話：3702 0021

鐵板石燒漢堡（丸十あぶり牧場限定供應）

集玩味與視覺享受於一身的鐵板石燒漢堡（$188），將美國西冷、美國極品牛胸肉、澳洲封門柳等不同的牛肉部位，以手打形式砌成圓形球狀，令肉感彈牙。將牛肉置於「熱辣辣」的石板上烹煮直至熟透，有得玩有得食！大家還可加入水牛芝士、車打芝士、新鮮雞蛋、蔥花及酥脆蒜片！

鐵板石燒漢堡供應分店日期：5月30日至7月31日

丸十あぶり牧場地址：旺角太子道西192號旺角新世紀廣場3樓342D舖

電話：3619 1768

限定酒品放題90分鐘（丸十ぶり牧場限定供應）

丸十指丸十あぶり牧場逢星期一至四全天候推出限定酒品放題（5月30日至7月31日），客人可於90分鐘內盡情任飲8款特色酒品，包括柚子青檸SOUR、蜜桃柚子SOUR、荔枝青檸SOUR、奇異果青檸SOUR、蜜桃西柚SOUR、GODO HIGHBALL 9、七寶生啤酒、SAPPORO檸檬啤。

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記者：蕭雅文