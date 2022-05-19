【乘風破浪3】與葉蒨文+林子祥合照留念　胡杏兒多年後得悉成雙料港姐的秘密

▲ 胡杏兒跟葉倩文和林子祥合照留念。（大會提供）

內地節目《乘風破浪3》日前舉行活動，胡杏兒於活動上驚喜遇見前輩葉倩文和林子祥，令杏兒大感興奮。

胡杏兒更從葉蒨文口中發現一個秘密，原來當年她成為雙料香港小姐，正是葉倩文有份投出神勝一票，這個秘密更埋藏了23年。

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葉蒨文爆秘密

胡杏兒和葉蒨文在活動上合照留念，其後葉蒨文突然想起往事，折返將秘密告知杏兒，難掩興奮的心跟她說：「我一定要同杏兒講啊，我很記得她的！」

原來當年胡杏兒參選港姐時，評判包括葉蒨文、譚詠麟以及何超瓊等，二人笑着重溫當年杏兒選港姐奪獎的照片，葉倩文再三大讚對方非常可愛，大爆當年杏兒在表演時評判都在問：「這個女孩是誰呀？」

然後就一直投票給杏兒，最後杏兒成功當選眾人都開心不已。

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胡杏兒感謝葉蒨文

對於多年後杏兒終於得知當選經過，她表示自己都起雞皮更感激表示：「真的非常多謝你們，我那時候才19歲，說話技巧不太好，原來我能入行都是因為你啊！」

及後再問到杏兒今次跟葉倩文碰面的感想時，她回想起當年非常雀躍地回應：「知道她是當年評判之一，她投票給我又記得我當然十分開心，完全想像不到多年後她特意走來跟我分享這個埋藏多年的秘密，真的興奮！」兩人互談近況，更相約好稍後有空食飯聚舊。

杏兒今次大膽挑戰自己參加《乘風破浪3》，既要唱歌又要跳舞，問到有否向葉倩文偷師請教唱歌技巧，杏兒語帶可惜表示：「暫時未有機會，但就非常喜歡她的經典作品《瀟灑走一回》！」