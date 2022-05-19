  • 30°C
香港時間 : 2022519日 (週四) 14:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙生陌生人】郭栢妍戴金髮演跳鋼管舞情節　Rosita記錯舞步撞瘀雙腳【多圖】

娛樂 13:54 2022/05/19

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

身為《2020香港小姐競選》季軍的郭栢妍（Rosita），首部正式參演的劇集《雙生陌生人》正在播放當中。向來予人形象清純的Rosita，在劇中飾演見習律師尚意安（Amber），並於最近播出的集數中化身金髮女郎、大跳鋼管舞，盡展美好身段，令人眼前一亮！

最新影片推介：林希靈+陳安立專訪

Rosita突破性演出

在昨晚（5月19日）播出的《雙生陌生人》內，何廣沛飾演的師爺蒲亦駿為解決一宗舞場偷拍案，必須盡快找到關鍵人物—在現場跳鋼管舞的金髮女郎。

亦駿在甘嘉苓（蔣家旻飾）指點下，發現金髮女郎真正身份竟是女秘書Amber（郭柏妍飾）。

為免Amber愛跳鋼管舞嗜好曝光後惹來冷眼，亦駿身陷兩難。Rosita所演的Amber大跳鋼管舞，穿上Crop Top、熱褲配以性感高難度動作。而對於Rosita突破性演出，網民讚她跳舞好看兼身型一流！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

努力學舞+節食保身材

為跳好鋼管舞，Rosita之前在劇組安排下跟老師上堂，每次均將練習片段拍下並作檢討。

自言愛試新事物的Rosita，受訪時感激監製及劇組賦予這個新體驗：「雖然我本身有跳開舞，但鋼管舞有一定難度，佢用嘅臂力比較多，所以我另外有上空中瑜伽同武術堂去練番個力。我有機會都想再學鋼管舞，因為佢可以用到身體每一嚿肌肉，都係運動嘅一種。」

    點擊圖片放大
    +16
    +15

Rosita透露跳鋼管舞時，容易因為用錯力、記錯Step撞瘀雙腳，並分享心得：「跳鋼管舞其實好靠手、腰同腳嘅皮膚去啜實個Pole，但我覺得少少瘀傷ok嘅。」

她更不忘感謝劇組拍得她很美：「佢哋好專業、轉咗好多機位，令到拍出嚟效果更加靚。」她指自己為拍攝該場口，刻意做運動及節食以保身材。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【雙生陌生人】何廣沛轉型演醒目奸仔　被爆對港姐郭栢妍特別照顧
17:31 2022/05/10
【雙生陌生人】何廣沛轉型演醒目奸仔　被爆對港姐郭栢妍特別照顧
【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西
15:09 2022/05/12
【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西
【雙生陌生人XOPM】黃庭鋒入行遲33歲首當男一　自知輸在起跑線：我做足120%
10:47 2022/05/18
【雙生陌生人XOPM】黃庭鋒入行遲33歲首當男一　自知輸在起跑線：我做足120%

你可能感興趣

【雙生陌生人】何廣沛轉型演醒目奸仔　被爆對港姐郭栢妍特別照顧
17:31 2022/05/10
【雙生陌生人】何廣沛轉型演醒目奸仔　被爆對港姐郭栢妍特別照顧
【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西
15:09 2022/05/12
【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西
【雙生陌生人XOPM】黃庭鋒入行遲33歲首當男一　自知輸在起跑線：我做足120%
10:47 2022/05/18
【雙生陌生人XOPM】黃庭鋒入行遲33歲首當男一　自知輸在起跑線：我做足120%
郭柏妍 娛樂人物職業 演員 何廣沛 蔣家旻 雙生陌生人 電視劇 香港小姐 TVB 運動

最高瀏覽

【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
16:16 2022/05/18
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家
15:50 2022/05/18
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家
【COLLAR成員】邱彥筒3年前DSE清純造型曝光　Marf曾為黃淑蔓伴舞與教主撞樣
15:54 2022/05/18
【COLLAR成員】邱彥筒3年前DSE清純造型曝光　Marf曾為黃淑蔓伴舞與教主撞樣