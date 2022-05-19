【雙生陌生人】郭栢妍戴金髮演跳鋼管舞情節　Rosita記錯舞步撞瘀雙腳【多圖】

身為《2020香港小姐競選》季軍的郭栢妍（Rosita），首部正式參演的劇集《雙生陌生人》正在播放當中。向來予人形象清純的Rosita，在劇中飾演見習律師尚意安（Amber），並於最近播出的集數中化身金髮女郎、大跳鋼管舞，盡展美好身段，令人眼前一亮！

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Rosita突破性演出

在昨晚（5月19日）播出的《雙生陌生人》內，何廣沛飾演的師爺蒲亦駿為解決一宗舞場偷拍案，必須盡快找到關鍵人物—在現場跳鋼管舞的金髮女郎。

亦駿在甘嘉苓（蔣家旻飾）指點下，發現金髮女郎真正身份竟是女秘書Amber（郭柏妍飾）。

為免Amber愛跳鋼管舞嗜好曝光後惹來冷眼，亦駿身陷兩難。Rosita所演的Amber大跳鋼管舞，穿上Crop Top、熱褲配以性感高難度動作。而對於Rosita突破性演出，網民讚她跳舞好看兼身型一流！

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努力學舞+節食保身材

為跳好鋼管舞，Rosita之前在劇組安排下跟老師上堂，每次均將練習片段拍下並作檢討。

自言愛試新事物的Rosita，受訪時感激監製及劇組賦予這個新體驗：「雖然我本身有跳開舞，但鋼管舞有一定難度，佢用嘅臂力比較多，所以我另外有上空中瑜伽同武術堂去練番個力。我有機會都想再學鋼管舞，因為佢可以用到身體每一嚿肌肉，都係運動嘅一種。」

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Rosita透露跳鋼管舞時，容易因為用錯力、記錯Step撞瘀雙腳，並分享心得：「跳鋼管舞其實好靠手、腰同腳嘅皮膚去啜實個Pole，但我覺得少少瘀傷ok嘅。」

她更不忘感謝劇組拍得她很美：「佢哋好專業、轉咗好多機位，令到拍出嚟效果更加靚。」她指自己為拍攝該場口，刻意做運動及節食以保身材。