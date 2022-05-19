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【明星理財】東鐵通車前沽紅磡工廈勁賺2.4倍　郭晉安投資「磚頭」背後藏窩心原因

娛樂 12:30 2022/05/19

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郭晉安早前沽出紅磡商廈，勁賺逾千萬。

三屆視帝郭晉安近年刻意「減產」，2019年拍畢醫療劇《白色強人》後回復自由身，他曾自言1年拍1劇已夠過活，只因他手持近億物業唔使憂。

近年愛投資商廈單位的郭晉安，早前沽出一紅磡工廈單位，在東鐵效應下勁賺逾千萬，原來安仔投資「磚頭」背後有著窩心的原因，他擔心將來有甚麼不測，太太可將物業變賣，讓妻兒可以過活，果然是一名暖男爸爸。

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投資工廈獲利

東鐵線過海段早前正式通車，帶旺紅磡區住宅物業和工廈的樓價，郭晉安早前沽出紅磡工廈一單位，勁賺1324萬元，根據土地註冊處資料顯示，紅磡民樂街駿昇中心低層G室，一個建築面積3408平方尺的單位。

本月初以1874.4萬元售出，呎價5500元，而業主正是郭晉安，安仔於2007年以550萬元購入該工廈單位，持貨15年，帳面獲利1324.4萬元，賺約2.4倍。

紅磡民樂街駿昇中心。（經濟日報圖片）

深明積穀防饑重要

現年57歲的安仔入行36年，他曾是TVB當紅小生，於內地也有極高的名氣，拍過不少作品的身家豐厚。

而安仔喜歡投資物業，名下物業多達5個，手持物業市值約9000萬，安仔於娛樂圈經歷過高低起跌，故他深明積穀防饑的重要性，故將收入用來買磚頭保值之用，除了現居的西貢匡湖居，安仔更手持不少商廈單位。

近年開始減產的安仔靠物業投資己可過活，故他一年只拍一套劇，其餘時間都陪著家人。

安仔曾表示自己並非為明天擔憂的人，但會為明天作好準備，他生怕若有天不幸離世，太太可將物業變賣，即使可以不用工作，都可以供一對子女上大學，這位好丈夫為妻兒著想，認真暖心。

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物業沒加太太名

雖然安仔表示物業將來會留給一對子女，但他不想子女太倚賴，故經常跟大仔令山說自己為基督徒，故將來的東西都要交還給天父，希望兒子要努力讀書，將來的路靠自己創造。

另外，郭晉安跟婆歐倩怡結婚14年，惟其物業沒有一個跟太太聯名持有，安仔並非不愛錫妻子，曾解釋是太太歐倩怡不願意加名到物業，原因是歐倩怡討厭處理繁瑣文件，故每次置業，安仔均獨自去律師樓辦理手續和文件，為了作出補償，安仔會提供附屬卡任妻子使用。

撰文 : TOPick柴犬出動

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