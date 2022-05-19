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【網上申請】資科辦於運輸署4個牌照事務處增設「智方便」流動登記隊

社會 12:16 2022/05/19

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資科辦於運輸署4個牌照事務處增設「智方便」流動登記隊。（資料圖片）

政府資訊科技總監辦公室今日（19日）陸續於運輸署4個牌照事務處安排「智方便」流動登記隊。現時，已登記備有數碼簽署功能「智方便+」的用戶，可於網上簽署及遞交續領車輛牌照和續領正式駕駛執照的申請，未登記的市民如希望使用網上遞交牌照申請服務，可到流動登記隊登記「智方便+」。

運輸署由2020年12月起分階段提升12項現有網上牌照申請服務，並正計劃更多以「智方便」作身份認證的網上牌照服務，讓市民可隨時在網上填寫及遞交表格，無須前往牌照事務處輪候櫃位服務。

創新及科技局局長薛永恒視察後表示，市民如果已登記備有數碼簽署功能的「智方便+」，即使續領車輛牌照必須提交具有申請人簽署的表格及相關文件，「智方便」用戶都可輕鬆地於網上簽署及遞交申請，省卻親身前往牌照事務處排隊輪候，更方便快捷。

「智方便」流動登記隊於牌照事務處服務時間為星期1至5上午9時至下午2時及下午3時至下午5時，星期六、日及公眾假期休息，服務安排如下：

5月19日開始

  • 香港牌照事務處 － 香港金鐘道九十五號統一中心三樓
  • 觀塘牌照事務處 － 九龍觀塘鯉魚門道十二號東九龍政府合署五樓
  • 沙田牌照事務處 － 新界沙田上禾輋路一號沙田政府合署二樓

6月1日開始

  • 九龍牌照事務處 － 九龍長沙灣道三○三號長沙灣政府合署二樓

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責任編輯：李榮忠

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