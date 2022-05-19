【填色比賽】兒童填色比賽作品掀「請槍」疑雲　一名小朋友獲獎多年水準超班

▲ 兒童填色比賽獲獎作品被質疑「請槍」。

許多小朋友都喜歡拿起畫筆塗鴉或填色，有文具品牌就舉辦兒童填色比賽，惟賽果在社交平台公佈後，卻引來一眾網民嘩然，皆因幼兒組及兒童組的得獎作品，水準異常地高，令一班家長網民猜疑獲獎者有「請槍」之嫌，引起熱議，而有關品牌亦因而作出回應。

以「木顏色」、蠟筆、鉛筆等產品聞名的德國文具品牌Faber-Castell今年初舉辦「Faber-Castell 2022 繽紛復活節填色比賽」，吸引不少家長為小朋友報名參加。不過，最後主辦單位於今個月初公佈獲獎作品名單時，卻令網民乍舌。其中3至5歲幼童參加的幼兒組，獲獎的冠亞季軍作品，填色相當整齊，色調搭配亦充滿對比，在原圖基礎上新增的創作元素，甚至比原圖更傳神。不少網民都質疑獲獎作品與參賽者年齡所能達到的水準不相稱，質疑有家長為贏比賽而代子女出手，甚至「請槍」。

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有網民直指，此類比賽「個個請槍手，完全無視小朋友的努力，根本不用參加」；「主辦單位見到明顯超出幼兒能力嘅作品，竟然完全唔加以核實就頒獎，變相鼓勵作弊同對其他靠自己努力嘅小朋友唔公平。」亦有人質疑，「家長係有問題，主辦單位更加有問題，邊個出幼兒組的圖，咁多細緻位，咁細的格仔，邊有可能唔出界。」；「幼兒已經可以掌握顏色漸變，實在太天才。」；「香港真係好多神童 有啲光影位打得仲叻過好多大人」

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此外，更有網民發現其中一名獲獎者，其姓名多年來見於不同填色比賽的獲獎名單，其3歲時的作品，已經「超水準」發揮。不過，有網民就指出，此類幼兒比賽，家長協助甚至「代勞」屬常態，有網民也分享，見過某幼稚園，（小朋友）比賽時交出的是「神童級作品」，同一個小朋友課堂上的「真實作品」，水準卻相去甚遠。

事件熱烈討論約兩星期，Faber-Castell亦在Facebook專頁回應，表示經虛心聆聽及內部討論後，決定於各組別再次挑選出冠亞季軍，但早前獲獎的作品，將不會再納入最後票選名單，送出的獎品則不會收回：

本公司虛心聆聽並經內部討論，決定喺各組別內，再次挑選出冠亞季軍。為咗令賽果更加公開、公正，現誠邀各位網友票選最後得獎者，參加方法會於日內公布！謝謝 備注：為公平起見，早前得獎作品不會再納入最後票選名單，而已送出獎品亦不會收回。

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責任編輯：王明芳