【正能量】洪磯正感謝父母妻子支持與體諒　獲得人道獎冀努力培訓下一代

▲ 急症科專科醫生洪磯正去年獲得「香港人道年獎2021」。(湯致遠攝)

急症科專科醫生洪磯正去年獲得「香港人道年獎2021」，以表揚他的人道救助的貢獻。他曾多次參與人道救援工作，期間見盡颱風和地震等災難現場，致力為當地人提供醫療救治。即看：【下一頁】

他認為獎項並非其個人榮耀，而是對整個團隊作出肯定，更笑言自己全因幸運。他感謝提名人中文大學前校長沈祖堯、災害與人道救援研究所所長陳英凝一直對相關工作的支持，亦特別感謝家人讓他在追求自己的理想工作。

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洪磯正願為他人付出的心態，相信是因為其父母從小攜他一同參與義工服務，教導他要多關心身邊有需要的人。他感謝父母默默支持自己的工作，亦感恩得到妻子的體諒，讓他心無旁騖離港追求自己所想。

他與妻子於2013年結婚，惟結婚數天後，他就離開太太身邊，飛到瑞士日內瓦做義工，隨後亦先後遠赴菲律賓海燕風災現場、非洲等地進行救援、義診工作，而太太一直默默地在遠處為他打氣︰

她跟我說『要去就快點去吧』，因為她也都知道錯過這次機會，之後或未必會再有。

雖然非洲與香港直距離相差逾萬公里，但距離讓愛意更濃。他憶述在非洲做義工時，因網絡問題只可每兩周一次，到市中心以電郵與對方述說生活瑣碎事：

平日在香港缺乏了很多深度交談，故當時也特別珍惜每次與她書信的時候。

他感恩年少時有父母作為他的榜樣，亦盼以自身經歷教導3歲女兒，要多關心身邊的事物：

不一定要跟着別人為你鋪的那一條路走，自己領會和感覺才會保留得更長久。

近年受到疫情影響，洪磯正專注參與災難研究及教學工作，致力培育新一代有意參與救援工作的年輕人。他早前更與學生一同到長洲，向有需要的人士派發物資，希望學生可以從中學會貢獻社會。他又認為港人在災難面前要有自理、自救的能力，並在有需要的時候互相幫忙。即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩