【靚太廚房】大廚教煮惹味時令菜辣椒炒蟶子 簡單一步令蟶子吐沙乾淨徹底【附有獎遊戲詳情】
所謂不時不食，每年4至7月都是蟶子最肥美多汁的時候。今集<<靚太廚房>>請來莆田餐廳大廚陳光林師傅教煮辣椒炒蟶子，更會和大家分享正確清洗蟶子方法及注意事項，才不會食到一口沙。
3種常見蟶子
蟶子種類繁多，常見的有黃蟶、扁蟶、蟶子王3個品種。
黃蟶（竹蟶）：色澤偏黃，肉質鮮甜有嚼勁，蒸炒皆宜。
扁蟶：色澤偏淡，肉質爽口彈牙，適合各種烹調方法。
蟶子王：黃褐色，尺寸比其他蟶子大，肉質帶鮮甜爽脆。
而陳師傅今次就用扁蟶的一種—哆頭蟶去做是次菜式的主要食材。哆頭蟶生長於福建哆頭村黑泥灘，而黑泥含豐富營養，因此哆頭蟶比其他品種的蟶子更鮮甜肥美。
清洗蟶子方法
陳師傅指由於蟶子在河口及有小量淡水注入的淺海內灣生長，難免充滿沙泥，因此烹調前必須做足清洗及吐沙步驟，以確保乾淨。
1）購買回家後用暖的清水沖洗，逐隻沖洗殼邊的泥沙。
2）用暖水浸蟶子，水深需蓋過蟶子，加鹽，讓蟶子吸收鹽水，蟶子才會吐沙。
因為普通鹹水鹽度約5度，鹽度20度為最理想，當鹹度跟海水接近，吐沙效果更佳。
3）浸鹽水2小時後，可重新用清水沖洗蟶子，洗淨即可烹調。
材料
|蟶子
|12隻
|姜片（切成菱形）
|3克
|四川乾辣椒
|30克
|蒜頭
|35克
|蔥段
|3克
調味料：
|生抽
|10毫升
|白糖
|少許
|清水
|100毫升
|油
|少許
做法
1）用刀將蒜頭拍開後備用
2）鑊燒熱後，加清油，加入蒜頭，爆香薑片，煸炒約15秒。
3）加入乾辣椒，細火煸炒約 20秒。
4）蒜頭及薑片煸炒出香味後，就可加入乾辣椒，炒勻。
5）蟶子下鑊，中大火炒10秒。
6）加入生抽、白糖及清水。加蓋燜煮1分鐘。
7）加入蔥段，放上蓋燜煮1分鐘，等待收汁，即成。
下廚小貼士
- 炒乾辣椒前，要泡5秒水，防止炒燶。
- 煸炒薑片及蒜頭時間約15-20秒，就可令其更有香味。
- 中至大火炒蟶子時，記得動作要快，時間約10秒就可，這樣蟶子就會保持鮮嫩。
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責任編緝：張懿慧