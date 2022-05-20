【正能量】洪磯正冀市民災難當前要有自理自救能力　寄語港人互相幫忙

▲ 洪磯正希望市民在災難面前要有自理自救的能力，並在有需要的時候互相幫忙。（湯致遠攝）

新冠肺炎疫情於全球肆虐超過兩年，不少市民在疫情期間求助無援，只能自求多福。急症科專科醫生洪磯正認為疫情是一場災難，希望港人在面對疾症時，除了考慮自身染疫風險，也要社會的承受能力，又希望市民在災難面前要有自理、自救的能力，並在有需要的時候互相幫忙。

香港向來被視為福地，既無重大天災人禍，亦無戰爭與饑荒。洪磯正指出，珠三角地區屬於受全球暖化影響的高風險地帶，雖然港人現時或未察覺全球暖化所帶來的深遠影響，但也應做好準備，又舉例指2016年大澳因山泥傾斜，一度與外界斷絕聯繫，希望港人明白災難的防備及準備並非與香港很遠，應保持居安思危的心態。

而今年初葵涌邨被圍封時，不少居民怨聲載道，亦一度掀起搶購糧食物資的情況。他說，港人經歷過2003年的「沙士」後，對疫症有一定了解，但最重要是港人要有災難風險的意識，面對災難時，一定要有自救和自理能力︰

當你要『靠人』的時候，服務當然沒有那麼貼心，不是所有事都可以靠人，或政府一定可以幫到你。

他又希望港府反思，身為國際大都會是否應更有資源和能力，做好災害及人道救援應急準備。

洪磯正曾多次參與人道救援工作，期間見盡颱風和地震等災難現場，致力為當地人提供醫療救治。即看：【下一頁】

他去年獲得「香港人道年獎2021」，以表揚他的人道救助的貢獻，而他亦十分感謝父母及妻子的體諒及支持，讓他可以心無旁騖離港追求自己所想。即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩