【勞氣爸媽】何基佑7歲仔功課散滿一地　大呻似兇案現場引共鳴︰成間垃圾房

▲ 何基佑7歲仔做功課時書本會散滿一地，引起大批家長共鳴。

監督小朋友做功課是爸媽的世紀難題，爸媽不但教做功課好勞氣，還要三催四請叫仔女做完功課執書包。育有一子一女的「超級奶爸」何基佑日前分享7歲大仔何清義做功課的情景，做到課本散滿一地，旋即引起大批家長共鳴，並高呼︰「一模一樣呀！」

何基佑在社交平台分享兒子在房間做功課的照片，可見書包、大堆功課簿及工作紙散滿一地，甚至放到房間外面，令何基佑忍不住發文大呻︰

唔好以為呢度係第三世界國家嘅垃圾山，或者兇案現場。介紹返，呢個係我個仔做緊功課時嘅情況。做咗父母之後，有時都會懷疑細個嘅時候，父母係點頂得順自己？

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爸媽有共鳴︰仲要踩上去

他又詢問其他家長︰「你小朋友做功課時是咪一樣？」想不到引起大批家長共鳴︰「一模一樣！」、「原來我仔都係正常嘅小朋友」，點擊圖片即睇更多家長留言︰

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雖然留言充滿家長「放負」聲音，但有家長都讚清義的坐姿很好，夠筆直。基佑笑言，見到此情此景惟有當自己「時運高乜都睇唔到」，仔女主動做完功課已經很好，「總之瞓覺前你清返個場俾我」！

最新影片推介︰

家事調解員倡4個方法拆彈

家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅曾就家長教仔女做功課問題，提出4個調解方法，首先家長應 「先處理心情，後處理事情」，家長照顧好自己感受後，才處理子女的狀況。

其次要平衡雙方的需要，家長皆期望子女能自行收拾已完成的功課，以減輕家長壓力，其實子女都期望父母以溫和的方式表達。第三，家長應用「頭、心、腳」去了解子女的感受及需要，「頭」是指「聆聽他發生甚麼事」、「心」是指「聆聽他的感受」、「腳」則指「聆聽他的期望及需要」。

最後，家長應與子女共同協商目標，例如大家都要認同完成功課的重要性，父母、子女分別表達擔憂及困難後，再以「完成功課」為共同目標，就實行時間、方法互相提供可行的解決方法，以達成共識。如未能找到共同點，父母便需再次聆聽子女的心情及需要。

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責任編輯︰林綺玲