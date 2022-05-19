【失業支援】工聯會指「臨時失業支援計劃」逾四成個案拒批　促增設高效透明上訴機制

▲ 工聯會指「臨時失業支援計劃」逾四成個案拒批，促增設高效透明上訴機制。（工聯會提供）

工聯會權益委員會的一項調查發現，有逾4成人不獲批「臨時失業支援計劃」，未能申請的原因中，以「未有失業，但開工不足」最多，有近3成，有逾6成人就業情況仍未改善，其中部分遭解僱仍失業、依靠兼職散工糊口、開工不足等等。工聯權委促請政府兌現「寬鬆處理」的承諾，將未能成功申請的個案重新審批，同時增設高效透明的上訴機制。

調查於5月7日至16日期間在網上進行，成功訪問328名市民，發現當中有逾4成人不獲批「臨時失業支援計劃」，未能申請原因除以「未有失業，但開工不足」為多外，其次為「申請所需的證明文件不足」（23%）；「申請手續繁瑣」（23%）；「失業少於30天」（15%）。未獲批的申請者中，有逾5成人曾致電計劃的熱線電話了解情況，但其中有2成人表示熱線無人接聽；有2成人成功打通，但職員未能解答問題。

問卷結果顯示，有6成3人的就業情況仍未改善，其中3成2%人表示仍失業，沒有收入，其次是1成6人表示第五波疫情期間遭解僱，現靠散工兼職糊口；1成半人表示開工不足。

至於如何優化計劃，較多人認為政府須「支援開工不足的人士」(69%)、延長資助期(48%)，其次為「縮短需失業不少於30天的要求」(38%)、「增設透明高效的上訴機制」(35%)及放寬失業前的月薪上限（33%）。

工聯會指，近期更已收到接近450宗求助個案，工聯權委主任丘燿誠指，當中一個個案事主受僱於表列處所，2月23日被僱主通知停工，事主於停工30天後申請失業援助金，但結果竟被告知不獲批。經了解，職員稱申請人的公司證明停工日期為2月25日，不足連續失業／停工30日。

丘燿誠認為，即使公司證明的停工日期為2月25日，前後亦只相差兩日，況且事主的同事比他早申請也成功批核，質疑政府因計劃超額申請逾十萬，所以處理個案一切從嚴。他相信以上個案只是冰山一角，現時工聯會正整合未能成功申請的個案，稍後將轉交政策創新與統籌辦事處跟進。

丘燿誠期望政府能重視支援失業問題，將未獲批的申請個案重新審視，同時盡快研究推出新一期的「臨時失業支援計劃」助打工仔女渡過難關。工聯權委促請政府優化「臨時失業支援計劃」，包括：

重新審核未獲批的申請個案；

補交資料期限由五天延長至兩星期；

增設透明高效的上訴機制，讓申請人維護自身合理權益；

優化及推出新一期的「臨時失業支援」計劃，包括放寬失業前的月薪上限、縮短需失業不少於30天的要求、涵蓋至開工不足的人士，及延長資助期至最多六個月。

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責任編輯：李榮忠