【再見愛兒】撐過1歲生日化作小天使離世　爸媽懷抱「張保仔」道別︰會等你返嚟

▲ BB張允祈曾被醫生斷言只剩4個月生命，他撐過1歲生日，於5月18日離世。

張允祈（保仔）是勇敢的小戰士，展示生命的奇蹟，他患先天性大血管移位，惜手術失敗，曾被醫生指只剩4個月生命。張保仔打破了預言，度過1歲生日，生日後亦努力活著，至昨日（18日），保仔超額完成，化作小天使，在爸媽懷抱中離世。

曾斷言只剩4個月命

張允祈（Kaeden）的乳名是「張保仔」，是爸媽取名，象徵張家保護的囝囝，希望用一生去保護他。張保仔甫出生發現患有先天性大血管移位，屬先天性心臟病一種，接受心臟手術，可惜過程失敗，身體各個器官陸續出現問題，當時醫生曾斷言張保仔只剩4個月命。

▲ 保爸媽與愛兒保仔道別，約定日後再相遇。（圖片︰「張保仔！邁向偉大航道！」fb）

爸媽為兒子開設了facebook專頁「張保仔！邁向偉大航道！」，記錄寶貝兒張允祈的戰鬥歷程。惟醫生去年指張保仔的病況無法醫治，隨時有生命危險，今年3月，醫生表明只會做基本的維持，而爸媽忍痛接受醫生建議，決定如兒子情況惡化，放手讓院方開藥讓保仔睡覺舒服地離去，同意放棄搶救。

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撐過1歲化作小天使

張保仔展示出生命的奇蹟，一直努力，在4月30日度過1歲生日。昨日（18日）晚上，爸媽在facebook指出兒子返回天家去，在世384日，小戰士的人生之旅畢業了。「終於……呢一日都嚟到……今朝凌晨3點幾……保仔終於都返返天家」。

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保爸保媽早有心理準備兒子狀況隨時變差，不想離開醫院太遠，長期待在兒童醫院內的家屬留宿房。在17日（星期二）時，保仔當天跟媽開心玩，一齊看YouTube，可是半夜凌晨2時47分，醫院來電，保爸媽立即由留宿房花2至3分鐘去見保仔，因為他們心知不妙，而保仔當時的情況很差。

但保仔好叻，佢好聽話，我尋晚同佢講，攰想休息就休息，保爸媽唔會怪你，最緊要要等保爸媽一齊嚟到先休息，佢真係做到。我哋入去一開聲叫佢，佢即刻有反應，心跳都升返少少，郁咗幾下。

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在爸媽懷中安詳離開

隨後數分鐘，保爸向醫生提出想抱保仔，想兒子在爸媽懷中離開，在父母懷中的保仔很安靜、很舒服，爸媽有感兒子很叻，遵守承諾很乖地撐到保爸媽來見最後一面，大約抱了10分鐘，保仔就在媽媽懷中安詳返回天家。爸媽向保仔道別說︰

保仔，你唔使再辛苦，天父會好錫你，喺天家，無人再抽你痰，抽你鼻鼻，你唔再需要承受一個人孤零零喺病床無爸媽喺身邊無人理你嘅時間，你可以自由自在咁去開眼仔。

▲ 保仔永遠都是爸媽的寶貝。（圖片︰「張保仔！邁向偉大航道！」fb）

一家約定再見

保仔一家約定好，保仔變成小天使守護住爸媽，在天家探完婆婆，玩夠了就跟天父說要用健康身體回去保爸媽身邊。爸媽一直思念著愛兒，最叻仔最勇敢的小戰士Kaeden永遠在心中佔重要一席。而保爸應承保仔，會好好照顧保媽，著兒子放心。

保仔，我哋真係好愛好愛你……保仔，呢一刻說再見，之後我哋一定會再見。

▲ 一家約定好要再見。（圖片︰「張保仔！邁向偉大航道！」fb）

展示可貴生命力

不少網民安慰保爸媽，著他們保重，保仔在384天的生命旅途，展示了可貴的生命力，小小人兒的堅毅絕不少，展示出生命影響生命。網民紛紛留言與保仔道別，「保仔你真係好叻仔呀撐咗咁耐」、「最叻仔最勇敢的允祈，又可愛又為食的生命勇士，再見啦」、「相處時間雖短，但得到最多嘅愛過每一日」。

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責任編輯︰顏紫燕