【失智症】張偉文被爆失智症嚴重曾撼頭埋牆　專家解構3階段症狀分享照顧貼士

▲ 失智症症狀分為三個階段，一般會出現失禁、容易摔跌、進食、溝通及行為問題。

現年69歲、住在護老院的「靚聲王」張偉文，今年2月確診新冠肺炎後送院治療，一度傳出病危消息，最終他於3月底康復出院，並於5月舉辦線上演唱會。不過，其經理人透露，張偉明失智症情況漸趨嚴重，曾於院舍用頭撞向牆，又向院友亂擲物件。據醫管局資料，失智症症狀分為三個階段，患病中期就已需要別人照顧，一般會出現失禁、容易摔跌、進食、溝通及行為問題。

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據媒體報道，張偉文經理人方俊透露，近日收到護老院通知，指張偉明思緒混亂，並大力用頭撞牆，拍打床板自殘，甚至拿起物件擲向鄰床院友，遭投訴，被調床位。院舍職員建議經理人帶張偉明去醫院調配藥物。

經理人又稱，疫情期間，張偉明長期被困在護老院和醫院，與外界的接觸減少，因而精神漸差，反應較遲緩，神情呆滯。因發現他失智症情況趨嚴重，故才安排線上演唱會，直播唱歌，好讓他生活有寄託。

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失智症症狀

失智症很常見，根據有關統計，全港70歲或以上長者每10名便有1名患者，85歲以上患病率更高達1/3。失智症又稱「認知障礙症」或「腦退化症」，患者在不同階段，症狀也不同，照顧的難度相對提升。

據本港醫院管理局的資料，失智症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病。患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力也會受影響，情緒、行為及感覺等方面亦有所變化。失智症症狀可分為以下三個階段：

早期（第1至2年）

在此階段，家人和朋友通常以為這是患者年紀漸老，正常老化的過程，因而難以察覺。

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中期（第2至5年）

患者於早期所面對的困難，在此階段更為明顯。

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晚期（第5年）

患者幾乎完全依賴別人，不能照顧自己。

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照顧時常見問題

醫管局指出，患者在生活上一般會出現失禁、容易摔跌、進食、溝通及行為問題，亦可能出現被照顧者虐待和受感染等情況。某一階段，患者會出現思維和行為的問題，最常見的症狀是自我疏離、食慾改變、思維異常、容易焦慮或情緒激動，另也可能出現具攻擊性或重複的動作、叫喊、遊蕩、抑鬱、多疑、妄想和失眠。

患者過激的反應有時會引致暴力行為，其對象有時甚至會是護老者或家人。醫管局提醒，照顧者應該保持鎮定，千萬不要以暴易暴；並嘗試轉移患者的注意，找出導致暴力表現的原因：是否因為手頭上的工作困難？或是對某人不滿？如果暴力行為重覆出現，便要與醫生商量，考慮以藥物控制病情。

照顧失智者貼士

家居安全對失智者很重要。醫管局指，智力衰退影響認知障礙症患者記憶、思考和判斷能力，以致出現生活起居混亂的情況。安全簡潔又有環境提示的家居，有助加強患者的活動能力和家居安全。照顧者可考慮以下建議，調整家居設置，以便照顧：

地板、照明設備、睡房、走廊

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大廳、廚房、門窗、浴室及廁所



















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責任編輯：羅嘉欣