【DSE2022】6名DSE考生清晨5時出發赴考　正生書院校長︰努力過就無悔

▲ 正生書院今年有6名DSE考生。

中學文憑試（DSE）筆試已於上周六（14日）結束。位於大嶼山芝麻灣的正生書院今年有6名DSE考生，校長陳兆焯在社交平台分享他們清晨5時，冒雨出發赴考的情況，也記錄了他們一路走來如何努力溫書應試，有感「努力過就無悔」。

正生書院一直為沉淪毒海、有行為問題的青少年，提供戒毒服務及學校教育。書院是一個獨立社區，讓有行為問題的青少年，透過社群生活、工作勞動、學校教育和靈性生活，助他們重返生命正軌。

最新影片︰

成績已不再是最重要

陳兆焯校長於DSE筆試完結當日在facebook發帖文表示，正生書院6名DSE考生在滂沱大雨下，清晨5時就在老師陪同下，由芝麻灣出發去考場。他感嘆學生︰

穿過風雨迎接考試，期盼風雨過後就是彩虹。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而學生早前亦專心備戰DSE，陳校長指出，在過去一年疫情反覆的情況下，學生依然繼續學習，在考試前夕都自發努力備試。陳校長期望學生以輕鬆心情應試，只要「努力過就無悔」，同時勉勵學生︰

他們都是跑了一條崎嶇且漫長的路直至今日，他們的成績已經不再是最重要的。

學生達成目標讀完高中

陳校長接受TOPick查詢時表示，對於這6名DSE考生而言，能夠走到今天應考DSE，絕對是他們人生一個成就。陳校長坦言︰

成就不是計有何獎項和成績，成就是他們訂立的目標——希望能完成高中，今天他們就完成高中了。

他續說，很多學生花了3、4年，甚至5年時間來預備自己，正如他們赴考場時面對風雨，他們一樣排除萬難面對。有學生跟陳校長說，當他坐在試場猶如置身夢境中，而這無疑是一個開心的夢。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰駱秀玲