【COLLAR成員】全員齊拍廣告穿梭多元宇宙　Candy吊威吔Marf感羨慕【多圖】

▲ COLLAR合體拍銀行廣告玩穿越，Candy初嘗吊威吔，Marf大表羨慕。

滙豐銀行近日宣布邀請女團COLLAR成為新一任企劃大使，日前COLLAR全員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Candy（王家晴）、So Ching（蘇芷晴）Sumling（李芯駖）Day（許軼）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）出舫，拍攝她們首個銀行廣告。

8人以紅白造型示人，以多元宇宙題材為核心大玩時空穿越。阿Gao、Candy和So Ching更嘗試了首次「吊威吔」，只能旁觀的Marf大表羨慕。

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Marf穿越不同時空

COLLAR在廣告中分別以紅色型格造型及休閒服造型亮相，廣告內容講述Marf一直以來希望可以做好自己，可以更Smart、更有自信，告別理財及投資A0。

一瞬間，Marf輕輕觸碰鏡子，便穿越到不同的平行時空，與飾演同一角色、造型一樣的其他隊員在一起，處理好理財問題。

廣告以近期熱門的多元宇宙題材為核心，Marf展開她穿越不同平行時空的旅程，每到一個時空，都會遇上由其他隊員飾演的同一角色。

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成員大展身手

Marf先穿越到有Gao（沈貞巧）、Candy（王家晴）和So Ching（蘇芷晴）的時空，在仿如時光隧道的空間，三人悠閒地飄浮在半空。鏡頭一轉，Marf去到另一時空，遇上了Sumling（李芯駖）與一眾隊員正在研究購物優惠，令Marf也想加入盡情Shopping行列。

之後Marf再穿越時空，走進月球遇上Day（許軼）和Winka（陳泳伽），最後充滿活力的Ivy（蘇雅琳）在另一時空與Marf相遇，在攀石牆上的Ivy身手靈活地一步一步攀上最高點。

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初嘗吊威吔

Marf在廣告裡追求更好的自己，而現實裡的Marf對「理想的自己」暫未有特定的想法，認為會隨著時間和環境而有所變化，現在的Marf想像「理想的自己」會是成熟、獨立、充滿靈感去推廣能量、創意。

Marf坦言：「現在的自己距離『理想的自己』仍有很遠的路，要成就更好的自己，目標是一步一步地每日作出改善、由獨立照顧自己開始！」

隊長阿Gao、Candy和So Ching為今次廣告作突破演出，首次大膽嘗試吊威吔，拍攝飄浮在半空的動作。

她們初嘗吊威吔難免緊張，開始前，神色凝重地細心聽威吔組工作人員講解，但穿上了威吔後，3人仍能輕鬆地擺甫士影相，拍攝時吊在半空做出各種動作，既考驗平衡力又要保持神態悠閒，3人一一做到，成功突破自己、挑戰自己。

同場的Marf亦很羨慕3女可以一嘗吊威吔的滋味，亦希望日後的工作也可作多方面的嘗試。

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COLLAR指今次廣告帶點科幻，給了她們很多新鮮感和新嘗試，大讚廣告意念有新意。

當中動用了近20位威吔組工作人員的吊威吔場面和搭建的月球場景甚為逼真，都令她們印象深刻，對於這個COLLAR全員的第一個銀行廣告大感滿意。

今次廣告大玩穿越時空，隊員之一的Gao表示如果可以穿越的話，希望可以穿越到另一個國度，在那裡不斷冒險、探索更多新事物。