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【Between Us 】鄭欣宜演唱會門票首日火速售罄　Joyce遇個唱巴士廣告感動爆喊

娛樂 13:51 2022/05/19

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鄭欣宜於巴士前打卡。

即將於下月舉行紅館個唱的鄭欣宜（Joyce），昨日（18日）現身九龍灣巴士車廠，與個唱海報巴士車身廣告打卡。雖然她早有心理準備，但沒料到見真身時如此震憾，她碌大眼睛原地發呆，然後雙手掩面眼泛淚光，更蹲在地上喊起來。

數分鐘後心情平伏，抹去眼淚並慢慢走近巴士，Joyce撫摸海報確認後，破涕為笑兼說：「感覺好唔真實，好靚呀！」

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門票火速售罄

欣直將於六月十至十二日，假紅館舉行一連三場演唱會，門票昨日公開發售，反應熱烈，火速售罄。而三十七輛印著欣宜演唱會海報在車身的巴士本周二啟航，遊走香港街道四個星期，原定為門票開售宣傳造勢，結果首日開賣就火速賣清，Joyce笑言由推銷變慶祝售罄。

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欣宜首踏足巴士車廠

首次踏足巴士車廠的Joyce，最初以為只是眼前五輛巴士有她個唱海報，還很淡定，後來知道原來是三十七輛，而且已在街上遊走時，她再被驚喜。她說：「成個團隊用咗好多心機和時間，由諗演唱會個名到影海報，好多構思慢慢呈現出嚟，加埋公開發售有咁好成績，所有事情加埋，好感動！」

欣宜續：「我第一次參觀巴士廠，好開心今日穿搭非常配襯剛才要著嘅螢光衣，可能我潛意識記得個唱海報嘅背心有一片橙色，所以今日就揀咗件橙色衫，好襯呀！」

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遍體鱗傷

尚餘三個星期開騷，Joyce勤於排舞，更因而遍體瘀痕，笑說：「周身瘀晒，無乜掂到嘅位置都瘀，大髀、膝頭、手指，就連Hip位都瘀咗。可能太瘦，骨杉杉撞到都唔知，哈哈哈！我知大家反應咁好，咁支持我，所以更投入忘我綵排，喺台上做到最好，答謝買飛入場嘅Fans。」

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