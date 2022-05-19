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【壯志凌雲2】湯告魯斯攜新作出席康城影展　靚佬湯獲榮譽金棕櫚獎

娛樂 13:45 2022/05/19

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湯告魯斯攜新作《壯志凌雲：獨行俠》出席康城影展。

「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）新作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）獲第75屆康城影展選為非競賽觀摩片放映。

身為該片男主角的湯告魯斯率領片中女主角珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）等台前幕後人員赴法國出席影展。

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空軍歡迎靚佬湯

靚佬湯現身紅毯立刻引爆在場人士爭相拍照，現場更安排法國空軍特技飛行隊「Patrouille de France」在上空表演，噴出紅色、白色和藍色的彩色煙霧，十分大陣仗，湯告魯斯看到此壯觀場面也驚喜地手指天空。

今年7月便60歲的湯告魯斯並獲大會頒榮譽金棕櫚獎，他多謝影片台前幕後工作人員外，同時謙稱自己一直是電影學校的學生，不斷思考如何將電影藝術推到極緻：「這不僅是為我自己，是為了其他也想要這種完美體驗的人」。

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堅持作品戲院上映

另外，大會場舉辦湯告魯斯大師講座，他表示在18歲拍攝第一部電影起就參與研究電影各不同的部門：「以免我無法再演出另一部電影」。

同時，被問為何常在電影親自上陣演危險特技動作，靚佬湯幽默反問：「就像沒有人會問舞王Gene Kelly為何都親自跳舞，對吧？」

另外被問疫情期間，有否考慮把電影在串流平台播出，湯告魯斯回答：「不，這種狀況永遠不會發生，永遠不會發生。」引來台下熱烈掌聲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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