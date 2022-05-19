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【父親節2022】奇華工作坊推父親節限定課程　教製巴斯克芝士蛋糕向爸爸致敬

親子好去處 16:01 2022/05/19

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奇華工作坊推出父親節期間限定「巴斯克芝士蛋糕」課程。（有關機構提供圖片）

作為兒女們最強後盾的父親，鐵漢柔情的愛總是較含蓄。父親節即將到來，奇華工作坊推出父親節期間限定「巴斯克芝士蛋糕」課程，讓孝子孝女可以親手為爸爸準備美味可口的巴斯克芝士蛋糕，為辛勞的、默默守護家庭的超級爸爸送上一份最甜入心的驚喜。

畫鬍子眼鏡等爸爸造型

奇華工作坊父親節限定、造型趣緻的「巴斯克芝士蛋糕」，外層焦香濃滑，內層鬆軟濕潤，加上頂層的忌廉芝士鮮奶油，雙重「芝」味滿分，讓人回味無窮！此課程由資深導師教授學員如何製作蛋糕體，並示範繪畫鬍子、眼鏡等父親節特色造型巧克力在蛋糕上點綴，向我們的超級爸爸致敬！奇華工作坊由經驗導師悉心教授的父親節課程，每班人數有限，額滿即止。

最新影片︰

奇華工作坊父親節課程詳情如下：

「巴斯克芝士蛋糕」課程

課堂包括：

體驗製作「巴斯克芝士蛋糕」共6個

成人班：

學費：港幣580元
名額：每班12人*
課程時間：150分鐘
此課程只接受13歲或以上學員報名

親子班：

學費：港幣650元
名額：每班8組*
課程時間：180分鐘
參加親子班之每位學員，可帶同一位4歲以上12歲以下小童共同參與

* 備註:

1. 人數會因應疫情發展而作出更改
2. 部份製作方法將與其他學員共同製作，學員請準時出席課堂，若在課堂進行期間遲到超過15分鐘，當作取消處理，該學員將不會獲得任何退款或其他安排。

報名網址：【按此

查詢電話：2343 8106

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

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