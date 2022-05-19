【超市大搜查】過量攝取咖啡因傷中樞神經心臟　10款咖啡因含量合標準3合1咖啡

▲ 一文睇10款咖啡因含量合標準3合1咖啡。

咖啡醒腦提神，是不少都市人每日杯中物，但攝取過取咖啡因，隨時會招致健康危機。香港都會大學曾檢測市面上10款3合1即溶咖啡，發現每包咖啡因含量介乎77至160毫克，未有超出歐盟食品安全局建議標準。

最新影片：

消委會今年初曾公開測試市面上49款不同種類的咖啡產品樣本，發現各樣本檢出的咖啡因含量懸殊，即溶咖啡粉的咖啡因含量最高，檢出2,188至4,316毫克咖啡因，只要飲用1杯咖啡樣本最高可攝入約295毫克咖啡因，達到成人每日建議攝入量的74%。

消委會表示，咖啡因可以作為大腦的天然興奮劑，是天然存在於咖啡和茶葉中的一種化學物質。然而長期攝入咖啡因，有機會導致上癮，影響睡眠時間、質量及褪黑激素分泌；並可能對咖啡因產生生理依賴，一旦突然停止攝入，便有機會導致咖啡因戒斷，引致頭痛、易怒和疲勞等症狀。

香港都會大學曾接受TOPick委託，檢測市面上10款3合1即溶咖啡的咖啡因含量，結果如下：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

美國食品藥物管理局建議，健康成年人每天攝取咖啡因上限為400毫克，歐盟食品安全局則建議單次的攝取量應低於200毫克。

負責檢測的科技學院助理教授陳文藝指出，每個人對咖啡因的敏感度都不一樣，一般人只需40至60毫克咖啡因，已可達提醒作用；有些人就要飲expresso（特濃咖啡），甚至double expresso（雙份濃縮咖啡）才有用。

他表示，由於即溶咖啡粉的包裝未註明咖啡因含量，有些人會一次過沖2至3包，但可能已超出200毫克的單次攝取量。而咖啡因可輕微增加新陳代謝，令人瞬間有充滿活力的感覺，但過量攝取會傷害中樞神經系統及心臟、或出現中毒，若一次過攝取1200毫克咖啡因，就會超出身體可承受限度，可能出現精神紊亂、幻覺、血壓過高及作嘔等徵狀。

【同場加映】各式飲品咖啡因含量

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣