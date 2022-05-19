【虐貓候判】貓兒生病未有求診獸醫　銷售員認殘酷對待動物保釋候判

▲ 貓兒生病未有求診獸醫，銷售員認殘酷對待動物保釋候判。（資料圖片）

36歲男汽車銷售員聲稱1星期工作7天，不知道貓兒生病，未有為其飼養的5隻貓提供獸醫服務，鄰居發現單位傳出惡臭報警，揭發貓兒有缺水、肚瀉及上呼吸道感染情況。涉案銷售員今（19日）於西九龍裁判法院承認1項殘酷對待動物罪。裁判官認為指控嚴重，押後至6月8日判刑，先替被告索取社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告温緯星（36歲），稱售貨員，今承認1項殘酷對待動物罪。控罪指，被告於2021年9月25日，在荃灣青山公路深井段碧堤半島一單位內不合理地忽略5隻貓，即提供獸醫服務，令其受到任何不必要的痛苦。

案情指，被告鄰居於2021年8月21日，看到1隻瘦弱的白貓在被告單位的露台，於是拍下2張照片。1個月後，鄰居臭到被告單位傳出臭味，並再發現該瘦弱的白貓在被告單位的露台，鄰居於是報警。

警方到場後發現單位內有5隻貓，並傳出濃烈味道，地上有大量排泄物，至於貓兒的食物盆及水盆亦充斥污漬。警誡下被告表示汽車銷售員，1星期需工作7天，不知道貓兒生病，而未有帶牠去看醫生。

獸醫檢查後，發現被告飼養的5隻貓均有病徵，其中1隻有缺水、肚瀉、上呼吸道感染及體重不理想等情況。獸醫指，在主人的忽略下，貓兒才會有如此情況。

代表律師求情時指，被告事後感到後悔。事件中貓兒的情況並不嚴重，被告並非故意虐待貓兒。代表律師指，被告平日會清潔貓兒的食物盆，但只是剛巧在警員上門前未有清潔。

裁判官聽罷求情後指，案件指控嚴重，5隻貓兒均有健康問題，作為貓主理應帶牠們求醫，以及全心照顧牠們。裁判官考慮到被告過去並沒有刑事定罪紀錄，以及認罪，遂先索取社會服務令報告，押後至6月8日判刑，被告准保釋候判。

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記者：梁錦麟