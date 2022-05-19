【煽動被控】武術教練與女助理涉作煽動行為　男被告確診女助理申保釋被拒

▲ 武術教練與女助理涉作煽動行為，男被告確診女助理申保釋被拒。（警方圖片）

59歲武術教練及61歲無業婦涉在社交媒體發佈具煽動意圖的貼文，以及藏有弩弓等武器，早前被警方國安處拘捕。兩人被控無牌管有槍械罪等共5罪，今（19日）於西九龍裁判法院再提堂。辯方指男被告還押期間感染新冠肺炎，故未能出庭應訊。裁判官應控方申請，將案件押後至7月12日再訊，以待警方作進一步調查及索取法律意見，兩人續還押。

被告黃德強（59歲，武術教練），被控1項作出一項或多項具煽助意圖的作為罪，違反《刑事罪行條例》第10（1）（a）條。控罪指，黄於2020年3月29日至2022年3月20日間在香港，於 Facebook 發布陳述及海報和營辦武術班，具意圖引起藐視中央或香港政府或激起對其離叛、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項、煽惑他人使用暴力，及或慫使他人不守法。

黃另被控1項有意圖而管有攻擊性武器及1項無牌管有槍械罪，控罪指，黃於2022年3月20日於大圍金獅花園一單位內2支弩，黃未持有該等槍械的管有權牌照；黃另於同日同地管有3把劍、3把開山刀及1把斧頭，意圖將其作非法用途使用。

女被告張文芝（61歲，無業），亦被控1項有意圖而管有攻擊性武器及1項無牌管有槍械罪。控罪指，張同日在馬鞍山新港城一單位管有5支弩、3把開山刀及1把斧頭。

辯方於庭上指，男被告還押期間感染新冠肺炎，故今早未能出庭應訊。辯方同時替女被告申請保釋，遭裁判官拒絕申請。控方申請將案件押後，以待警方作進一步調查及索取法律意見。裁判官將案件押後至7月12日再訊，兩被告還押侯訊。

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記者：梁錦麟