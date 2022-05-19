【港大研究】研究指新冠病毒可誘發破骨細胞炎性　或造成嚴重骨質流失

▲ 港大醫學院一項研究發現，感染新冠肺炎可誘發破骨細胞的炎性，在染疫及康復後期造成嚴重的骨質流失。（資料圖片）

本港不少市民曾感染新冠肺炎，港大醫學院一項研究發現，感染新冠肺炎可誘發破骨細胞的炎性，在染疫及康復後期造成嚴重的骨質流失。有關研究結果已在國際學術期刊《自然通訊》發表。

▲ （港大提供圖片）

有關研究由港大醫學院臨床醫學學院楊偉國及陳福和共同領導的研究團隊發現。研究團隊在敘利亞倉鼠模型鼻內注入新冠病毒，並收集牠們受感染後的骨組織樣本。通過三維微米級計算機斷層成像技術，發現感染新冠病毒會引起長骨及椎骨等部位內的小梁骨結構，出現20%至50%不等的嚴重骨質流失，而急性感染所引起的骨質流失，更會持續較長時間。

研究又發現，骨質流失與因感染新冠病毒誘導的細胞因子失調有密切關係。團隊指，這種病理上的骨質缺乏與破骨細胞的炎性息息相關；由感染新冠病毒引起的細胞因子失調不單影響破骨細胞分化，而且還在骨骼組織中引起促炎症反應，增強其促進破骨細胞生長的影響。

團隊指，是項研究是全球首次利用接近人類感染新冠病毒狀況的敘利亞倉鼠模型，研究新冠病毒對骨組織代謝的影響。研究結果證明，新冠病毒引發的病理性骨質流失可能是一種被忽視的併發症，未來需要在新冠患者的後續跟進中更廣泛調查相關情況。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術 部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩