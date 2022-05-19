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【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡有人到場獻花　有家長希望孫女可調節情緒

社會 14:19 2022/05/19

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聖保祿中學兩學生墮樓身亡有人到場獻花，有家長希望孫女可適應調節情緒。（黃傑偉攝）

兩名14歲及16歲的女生昨（18日）於東區新成街8號新成中心A座墮樓身亡。位於跑馬地雲地利道的聖保祿中學今日（19日）證實，涉事兩人為該校學生，校方已啟動「危機處理小組」，並正為各班同學提供輔導（詳情即看【下一頁】）。

放學時段，黎助理校長回應指，學校獲悉兩名學生不幸身亡，師生都極為難過，學校已即時啟動「危機處理小組」及告知學生此不幸事件。社工輔導人員及教育心理學家正為同學提供輔導，協助疏導情緒。

黎助理校長（右）。

有男家長看到新聞後，表示擔心女兒，說近日會親自接送女兒放學；亦有接孫女放學的伯伯指，受要求代為接孫女放學，但之前並未聽聞孫女有復課壓力，只是訴說功課比較繁忙，伯伯慨嘆「現今讀書比上班還辛苦，放學仍要接連往補習，希望孫女可適應調節情緒。」

有人到場獻花。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉

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