【瀕危物種】2男涉售賣多種本地及外地瀕危物種　警方及漁護署突擊搜查檢31隻瀕危物種龜隻

▲ 警方及漁護署突擊搜查檢31隻瀕危物種龜隻。（黃偉偉攝）

漁農自然護理署聯同警方，於5月17日採取聯合行動，針對網上非法售賣瀕危物種物品，行動中拘捕兩名男子，檢獲31隻不同品種瀕危物種龜隻，包括活體及死體。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任（行動）劉特銓指，今次目標人物相當活躍，宣稱搜捕一些本地物種轉售，亦涉嫌售賣多種本地及外地瀕危物種，漁護署收到相關資訊，於是展開調查。經過深入調查及分析後，發現案件嚴重性，於是聯絡警方，進行聯合行動。

人員於5月17日突擊搜查目標男子處所，於目標人物處所及車輛上搜獲大批瀕危物種龜隻及捕獵器具。涉案瀕危活體龜隻包括6隻大頭龜、9隻俗稱金錢龜的三線閉殼龜、3隻眼斑水龜、2隻黃緣閉殼龜及1隻山瑞。所有龜隻均屬國際自然保護聯盟紅色名錄瀕危或極危品種，受香港保護瀕危物種附例管制，當中大頭龜、三線閉殼龜及眼斑水龜，在香港野外有野生組群。

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所有龜隻都受香港保護野生動物條例管制，任何人如非法管有瀕危物種屬極嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。有關物品亦會在被定罪後充公。

漁農自然護理署動物護理主任（執法）陳勁東指，今次搜獲的大頭龜、三線閉殼龜及眼斑水龜屬本港物種，涉案人士亦承認在香港野郊地方捕獲上述龜隻，所以漁護署現正調查，涉案人士是否涉及搜捕及管有香港附例保護的物種，包括受保護龜隻。

當局重申，任何人士未得到許可，不能狩獵、故意干擾、購買、售賣、輸出、邀約出售，邀約輸出、管有、控制受保護野生動物，包括所有野生龜隻，一經定罪最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

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記者：黃傑偉