【拾遺不報】涉著兒子先達解鎖拾獲手機　職員起疑報警地盤工認盜竊候判

▲ 涉著兒子先達解鎖拾獲手機，職員起疑報警地盤工認盜竊候判。（資料圖片）

36歲地盤工人涉於西九文化區拾獲1部iPhone手機後，交給14歲兒子到先達廣場解鎖。手機店職員感到可疑後報警，警方經調查後登門拘捕地盤工人，警誡下地盤工人承認拾獲手機擬自用，兒子並不知悉來源。地盤工人今（19日）於西九龍裁判法院承認1項盜竊罪，法官先索取社會服務令報告，被告准保釋至6月2日判刑。

被告賴良平（36歲，地盤工人），被控1項盗竊罪。控罪指，被告於2022年4月9日，在九龍博物館道西九文化區西九龍海濱長廊偷竊1部手提電話，上述物品為身份不詳的人的財產。

案情指，被告於2022年4月14日，要求其14歲兒子到先達廣場將涉案iPhone11 Pro Max手機解鎖，兒子在廣場一店舖內留下自己的手機號碼後離去。店舖職員其後致電被告兒子，問及涉案電話的物主是誰？兒子致電被告，被告指示兒子不要領回涉案電話。職員起疑下報警，警方經調查後得知被告兒子的住址，被告其後被捕。

被告於警誡下承認案發時於西九龍文化區海濱長廊，拾獲1部屬於不知名人士的電話，並打算自用，而兒子則不知道手機來源。

代表律師求情時指，被告育有3名子女，月入約3.5萬。事件中被告意外拾獲涉案電話，在欠缺法律知識下，選擇拾遺不報。代表律師又指，被告初次犯案，冀法庭能以社會服務令處理。法官先索取社會服務令報告，並將案件押後理6月2日判刑，被告准保釋候判。

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記者：梁錦麟