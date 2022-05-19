【失業率】最新失業率升至5.4%　失業大軍增至20.6萬人

▲ 政府公布新一期失業率數字。（馮漢柱攝）

第五波疫情趨於平緩，第二階段社交距離措施今日（19日）放寬。政府統計處公布最新一期失業率。經季節性調整2022年2月至4月失業率升至5.4%，與1月至3月的5.0%升高，創下10個月新高記錄。就業不足率亦由3.1%升至3.8%。最新失業人數達20.6萬人。



總就業人數由上一期361萬人，下跌至355.9萬人，減少約5.1萬人。同期的總勞動人口亦由379.9萬人下跌至376.5萬人，減少約3.3萬人。失業人數（不經季節性調整）由上一期的18.85萬人上升至20.6萬人，增加約1.76萬人。同期的就業不足人數亦由11.7萬人上升至14.2萬人，增加約2.5萬人。

與上一期比較，在2月至4月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場在2月至4月進一步惡化，然而情況在期內較後時間隨着本地疫情減退和本地經濟活動恢復而有所回穩。按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2月至4月較上一個三個月期間上升1.1個百分點至10.0%。其中，餐飲服務活動業的失業率上升1.9個百分點至12.9%，零售業的失業率上升0.6個百分點至8.3%。大多數其他行業的失業率也上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。



展望未來，羅致光指，勞工市場在未來數月應會有所改善。本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上新一輪消費券計劃，應會為與消費相關行業的業務帶來支持，從而幫助這些行業的就業。此外，政府推出的其他紓緩措施，包括2022保就業計劃，亦有助改善經濟氣氛、支援企業和保障員工就業。社會各界必須齊心合力，支持政府進一步穩定本地疫情。政府會繼續密切留意相關情況。



大型招聘會方面，勞工處將於6月7日及8日舉辦「開創新天地網上招聘會」，共有超過50個僱主參與，提供大量不同行業的職位空缺。勞工處在二零二二年二月至四月平均每月錄得60 917個來自私營機構的空缺，按年下跌15.9%，較二零二二年一月至三月的平均數字則上升2.0%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。

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記者：袁澍