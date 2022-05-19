  • 28°C
香港時間 : 2022519日 (週四) 17:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】返回加拿大星運佳做廣告女主角　雷莊𠒇騷好身段大派福利

娛樂 16:49 2022/05/19

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

雷莊𠒇返回加拿大事業旺盛，獲廣告商看中成新寵兒。

前港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）於2017年參加由TVB舉辦的《香港小姐》競選，當年以23歲之齡勇奪冠軍兼最上鏡小姐，亦為2018年國際中華小姐競選季軍。不過她於卸任後拒與TVB續約，淡出香港娛樂圈並返回加拿大生活。

早前她再度踏上選美舞台，代表香港出戰參加國際性選美比賽「Miss Face of Humanity 2022」，事隔5年自信十足，最後獲得殿軍。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

濕身浸浴

Juliette返回加國發展演藝事業愈戰愈勇，最近為當地連鎖烤雞餐廳St-Hubert拍攝廣告，成為廣告商寵兒。她將廣告影片上載到社交網站與網民分享，片中她化身侍應，成為唯一女主角。

向來愛以性感造型至人的Juliette，不忘向網民派福利圖，晒出火辣浸浴照，大玩濕身誘惑，非常識趣。她大方展現其豐滿上圍，以及一雙逆天長腿，畫面令人想入非非。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

恨進軍荷里活

27歲Juliette出身富裕家庭，其父雷葆文為香港十大傑出設計師，傳擁有億萬身家。

Juliette因不習慣香港的節奏，於2018年返回加拿大生活，身兼全職演員以及模特兒的她，曾揚言想進軍荷里活發展，現時在加國經營團隊訓練的生意。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】再發文為採訪「老鼠屋」事件辯解　利穎怡：為社群發聲是我工作原動力
12:41 2022/05/15
【東張西望】再發文為採訪「老鼠屋」事件辯解　利穎怡：為社群發聲是我工作原動力
【乘風破浪的姐姐3】 胡杏兒每十年一次換清爽短髮　挑戰唱跳為女性帶來正能量
12:21 2022/05/17
【乘風破浪的姐姐3】 胡杏兒每十年一次換清爽短髮　挑戰唱跳為女性帶來正能量
【香港小姐2022】TVB重啟外景拍攝迎金禧港姐 　一文重溫取景由歐美變西貢進化歷程
13:12 2022/05/18
【香港小姐2022】TVB重啟外景拍攝迎金禧港姐 　一文重溫取景由歐美變西貢進化歷程
【雙生陌生人】郭栢妍戴金髮演跳鋼管舞情節　Rosita記錯舞步撞瘀雙腳【多圖】
今日 13:54
【雙生陌生人】郭栢妍戴金髮演跳鋼管舞情節　Rosita記錯舞步撞瘀雙腳【多圖】
【開心速遞】港姐謝嘉怡暫別香港返蘇格蘭　Lisa喜與親朋團聚：難以用言語解釋
今日 16:24
【開心速遞】港姐謝嘉怡暫別香港返蘇格蘭　Lisa喜與親朋團聚：難以用言語解釋

你可能感興趣

【東張西望】再發文為採訪「老鼠屋」事件辯解　利穎怡：為社群發聲是我工作原動力
12:41 2022/05/15
【東張西望】再發文為採訪「老鼠屋」事件辯解　利穎怡：為社群發聲是我工作原動力
【乘風破浪的姐姐3】 胡杏兒每十年一次換清爽短髮　挑戰唱跳為女性帶來正能量
12:21 2022/05/17
【乘風破浪的姐姐3】 胡杏兒每十年一次換清爽短髮　挑戰唱跳為女性帶來正能量
【香港小姐2022】TVB重啟外景拍攝迎金禧港姐 　一文重溫取景由歐美變西貢進化歷程
13:12 2022/05/18
【香港小姐2022】TVB重啟外景拍攝迎金禧港姐 　一文重溫取景由歐美變西貢進化歷程
演員 香港小姐 TVB 荷里活 模特兒 廣告 加拿大 香港

最高瀏覽

【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
今日 11:37
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
16:16 2022/05/18
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家
15:50 2022/05/18
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家