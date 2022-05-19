【香港小姐】返回加拿大星運佳做廣告女主角　雷莊𠒇騷好身段大派福利

▲ 雷莊𠒇返回加拿大事業旺盛，獲廣告商看中成新寵兒。

前港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）於2017年參加由TVB舉辦的《香港小姐》競選，當年以23歲之齡勇奪冠軍兼最上鏡小姐，亦為2018年國際中華小姐競選季軍。不過她於卸任後拒與TVB續約，淡出香港娛樂圈並返回加拿大生活。

早前她再度踏上選美舞台，代表香港出戰參加國際性選美比賽「Miss Face of Humanity 2022」，事隔5年自信十足，最後獲得殿軍。

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濕身浸浴

Juliette返回加國發展演藝事業愈戰愈勇，最近為當地連鎖烤雞餐廳St-Hubert拍攝廣告，成為廣告商寵兒。她將廣告影片上載到社交網站與網民分享，片中她化身侍應，成為唯一女主角。

向來愛以性感造型至人的Juliette，不忘向網民派福利圖，晒出火辣浸浴照，大玩濕身誘惑，非常識趣。她大方展現其豐滿上圍，以及一雙逆天長腿，畫面令人想入非非。

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恨進軍荷里活

27歲Juliette出身富裕家庭，其父雷葆文為香港十大傑出設計師，傳擁有億萬身家。

Juliette因不習慣香港的節奏，於2018年返回加拿大生活，身兼全職演員以及模特兒的她，曾揚言想進軍荷里活發展，現時在加國經營團隊訓練的生意。

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