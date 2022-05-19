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【開心速遞】港姐謝嘉怡暫別香港返蘇格蘭　Lisa喜與親朋團聚：難以用言語解釋

娛樂 16:24 2022/05/19

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終於回家了！

前香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa），自參選港姐入行後一直深受觀眾歡迎，更被TVB安排她入《愛·回家之開心速遞》劇組，飾演接龍集團實習生「呂冠君」一角，令其更加入屋。

但近日Lisa離開香港，相隔約一年後終可返回家鄉蘇格蘭與家人團聚。她不但在社交網分享在蘇格蘭的相片，又在其Youtube 頻道拍片記錄回家的路程。

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重返家鄉 與家人朋友團聚

謝嘉怡當看見爸爸時，二人立刻相擁，而Lisa爸爸更很細心問 Lisa想吃甚麼東西，並立刻為她下廚，炮製其最愛的薯條和Pizza，能夠吃到爸爸弄的食物，難怪Lisa吃得相當滋味。

而且，她又與多位朋友見面相聚，並高興得以英文留言指覺得自己一個在香港生活最困難的事，便是太掛念家人及朋友，因為他們在其心中佔了一個很重要的位置。

Lisa續說：「有他們在我身邊，不能用言語解釋我的感受，經過一年的時間，終於可再與他們重聚，這些的回憶是令人難忘，我會更加珍惜這些時光。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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