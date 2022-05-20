【長新冠】逾1成兒童出現新冠後遺症　9歲女童嚴重疲倦致無法上課

▲ 逾1成兒童出現新冠後遺症，9歲女童嚴重疲倦致無法上課。（資料圖片）

第5波疫情波及不少兒童，即使康復後亦有機會出現「長新冠」後遺症。有專科醫生指，「長新冠」有機會影響兒童身心健康及社交能力，更有9歲女童嚴重至無法正常上學，久病不癒，專家提醒家長若兒童染疫2至4星期後，病徵仍未消退應求醫。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，暫時數據顯示有逾1成兒童有「長新冠」症狀，一般與成人病徵大致相似，但較為輕微包括，間歇性失眠、焦慮、恐懼、疲倦、食慾減退、呼吸困難、記憶力和集中能力變差等等。他提醒家長，若兒童染疫後2至4星期，以上一項病徵仍持續即為「長新冠」，家長應視乎情況考慮求醫。

何學工指，這些症狀有機會對兒童的身心健康及社交能力造成影響，「停咗課咁耐，復課要小朋友專心已經難，仲要有間歇性出現的徵狀影響佢哋，更難令佢哋集中注意力。」

何學工分享一個患「長新冠」的9歲女童個案，女童過去健康狀況良好，惟確診新冠後三周出現嚴重疲倦、呼吸急促及喘氣的症狀，運動耐力欠佳，現時需視作新的哮喘個案處理, 症狀難以控制。

他指，曾為女童處方不同類固醇，但情況未有好轉，在與女童多次傾談後發現，有機會是生理及心理雙重影響下所致。經過多次的輔導，及了解到女童晚上徵狀較嚴重，在對症下藥後，經兩個月的治療，女童目前已能正常回到學校上課。

醫學界仍研究「長新冠」的成因，暫時未有特別藥物能治療，但有報告指長期病患及未接種疫苗的患者較易出現。何學工認為，要減低「長新冠」，現時最佳方法為接種疫苗，減低感染風險，即使不幸感染也不會讓病毒量持續高企，對身體造成的侵害也相對較少。

何學工建議，兒童當病徵減退時，就可進行輕量運動如散步，又提醒家長應為子女制定規律的作息、進行增強腦部訓練，增加思考能力，例如做簡單計算題和下棋等；同時，家長應多與兒童傾談，了解他們的感受和不安感，有需要可約見家庭醫生和尋求心理輔導。

對於早前本港有專家倡議政府設立「長新冠」診所，何學工指，「長新冠」診所是有跨專科的醫生包括心肺科、腦科醫生等，讓病者可持續對徴狀治療及跟進，方便病人不用再尋找不同專科的醫生，亦無則再不斷復述情況；對醫生而言亦能更有效找出和研究「長新冠」在將來治療的方向。

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記者：李榮忠