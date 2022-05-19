【街市AK】荃灣豬肉檔阿威首拍廣告賣波鞋　型爆似model多謝「威威豬」︰好開心

▲ 荃灣街市「豬肉檔AK」阿威喜獲運動品牌垂青，首次拍廣告賣工作波鞋！

「荃灣鮮肉AK」阿威近日爆紅，擁有6呎高健碩身形的阿威，外型不輸任何Model，幾乎每日都引來過百名粉絲來一睹阿威的風采，甚至跨區幫襯買豬肉兼索合照，有粉絲更為他開設Facebook群組「荃灣鮮肉威威應援團」，成為網絡紅人。最近阿威喜獲運動品牌垂青，邀請阿威首次拍廣告賣工作波鞋！

▲ 「荃灣鮮肉AK」阿威被運動品牌垂青，係阿威第一個接嘅廣告！（有關機構提供相片）

於荃灣「鮮味」豬肉檔工作6年的阿威，每天凌晨5點半便返檔口準備，比同事足足早一小時，還會耐心跟街坊分享煲湯心得，勤奮認真的工作態度堪稱街市從業員中的代表。對於今次獲得運動品牌SKECHERS垂青，阿威謙虛地表示：

好開心，全靠『威威豬』的支持！我相信用心去做就係專業，喺街市嘅行業都唔例外！所以我哋會着晒整齊制服務客人，而家連工作鞋都有專業裝備加持添，更加可以專心服務客人。

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阿威嘆長時間企雙腳攰

作為豬肉檔店長的阿威每星期工作6天，他坦言：「長時間站立雙腳有時都會倦，始終街市地面有時會比較濕滑，所以揀選工作鞋時，舒適和抗滑是首要條件。」

阿威表示：「體驗咗一段時間，雙腳真係無咁攰，同埋每一步好似踩喺枕頭咁，好得意。前排有粉絲擔心我企得攰送咗啲足貼俾我，而家有咗SKECHERS工作鞋，佢地可以放心喇！」另外，阿威亦大讚新鞋加寬了鞋內空間，就算企得久雙腳水腫都不會覺得壓迫。他又多謝品牌送波鞋給他一家大細，「我同屋企人都好開心。」

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責任編輯︰王明芳