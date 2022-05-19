【逃獄兄弟3】陳豪加盟演新獄長惡鬥黃德斌　演最後一集譚耀文依依不捨

▲ 陳豪跟老拍檔黃德斌再度合作。

由譚耀文、吳卓羲、張建聲和黃德斌等主演的《逃獄兄弟3》今日發佈最新海報和預告，《逃》片將於6月2日上映！只見最後一集的這款海報，預告片中除了見到上一集已經出獄的張繼聰這次也會客串之外，最令人驚喜的新角色必定是陳豪飾演的新獄長馬文豪！



預告片中陳豪與飾演監獄老大滾筒的譚耀文、飾演刀疤的張建聲和黑化後的前獄長黃德斌多場對峙戲，氣氛緊張。

▲ 陳豪飾演獄長一角。（劇照）

德斌喜重遇老拍檔

對於這次特別演出《逃獄兄弟3》，陳豪直言很雀躍：「今次很榮幸能夠有份參演出，監獄戲在香港電影有悠久歷史，飾演獄長亦是自己第一次，角色的人物性格和自己相近，所以演繹上亦不難掌握，只希望能夠為電影帶出點兒新鮮感吧！」

再次可以和黃德斌在銀幕上合作，阿Mo直言很高興：「和德斌的合作已經是一段時間之前了。雖然久別重逢，但埋位時一種舊拍檔的默契自然地表露無遺。所以能夠和這舊拍檔再一次合作，實在感到高興。」

黃德斌由第一集獄長變成最後一集的大奸角，在預告入面冷酷的神情令人不寒而慄。

對於今次加入陳豪這個老拍檔，德斌也表示二人默契依舊：「今次仲要有老拍檔陳豪加入做新獄長，雖然多年沒合作，但一埋位大家默契即刻返哂嚟，今次第三集是一場很愉快的演出，希望大家都看得過癮開心！」

▲ 黃德斌於今輯裡變成階下囚。（劇照）

譚耀文感覺不捨

去到最後一集《逃獄兄弟3》，整個系列橫跨兩年，作為主角的譚耀文感覺不捨：「拍這個系列最開心是認識到一班台前幕後的好兄弟，不論是導演或監製以及一眾演員，而且我們都很喜歡自己的角色，都放了很多心機在這個系列電影上。」

《逃獄兄弟》是近年少有的港產片系列作品，阿譚很感恩這個系列得到不少人喜愛：「監獄主題是港產電影中很悠久的題材，這次再度以監獄為題加上配合新的原素，並能拍出一個三集的電影系列是不容易的！」

兩年的拍攝與疫情可謂相伴相隨，能在疫情下拍出三集系列電影，阿譚坦言覺得很珍貴：「雖然在疫情下進行，但每集的電影仍努力令大家有不同的新鮮感，就像第二集加入卓羲，這集我們更有陳豪，為這個系列電影生色不少，亦希望大家可以更支持這個最後一集。」

譚哥表示「滾筒」這個角色是他演藝生涯中其中一個最重要的角色，自己能夠主演一個系列亦感到很開心，但笑言是時候脫下囚衣了：「希望我很快能再創造出一個新的系列電影給大家看！」

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吳卓羲大騷身手

吳卓羲於《逃獄兄弟2》加入飾演反派賀俊，在這一集成為了真正的階下囚，仍念念不忘想逃獄。

今集在預告中見他企圖拉攏德斌再次逃獄，更有不少打鬥場面，卓羲笑言自己角色本應是一名青年才俊犯賄賂而入獄，卻要同時非常打得：「再度參與《逃獄兄弟3》演出很高興，今次不再是最大奸角，但仍有連場打戲，拍得很辛苦但出來效果很好，希望大家看完會喜歡！」

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在戲中飾演另一名大佬刀疤的張建聲，對於《逃獄兄弟3》去到最後一集笑言表示最要緊上映時不要再封戲院了：「對我來說這是我作為主演的第一次電影三部曲，而我覺得是一集比一集好看！」

阿聲對於「刀疤」這個角色更是感到不捨：「我對這個角色是懷著依依不捨，至於原因就要等大家入場觀看便知道了。」

戲中另一主角栢天男，今次在第3集終於出獄，但仍牽涉在這次逃獄危機之中，在預告中更見到他展示健壯身型有一連串貼身打鬥！「為了有最好的狀態演出，做了不少運動去預備，希望有最佳狀態演出《逃獄兄弟3》！」