【疫苗通行證】政府明起重啟非本地疫苗接種網上申報平台　8月31日前可直接出示非本地疫苗接種紀錄進入處所

▲ 政府明起重啟非本地疫苗接種網上申報平，8月31日前可直接出示非本地疫苗接種紀錄進入處所。（資料圖片）

政府今日（19日）公布非本地疫苗接種紀錄網上申報平台將於明日（20日）重新啓動，提供口岸管制站及指定郵政局以外申報非本地疫苗接種紀錄的額外渠道，無需再另行到指定郵政局申報。

為確保市民有充足時間透過下述方法申報其非本地疫苗接種紀錄及取得疫苗接種紀錄二維碼，「疫苗通行證」已作出過渡安排。直至今年8月31日或之前，曾在香港以外地區接種新冠疫苗的人士可直接出示其非本地疫苗接種紀錄及填寫指明表格，以進入「疫苗通行證」指明處所，而無需掃描疫苗接種紀錄二維碼。政府提醒相關處所掌管人留意以上過渡安排。

由明日起，以下適用人士可透過重新啓動的網上申報平台申報其非本地疫苗接種紀錄，並無需到指定郵政局申報。

無需再作申報的人士：

1. 已自去年9月起在口岸管制站或指定郵政局申報非本地疫苗接種紀錄及非本地康復紀錄並獲發疫苗接種紀錄二維碼的人士，如申報的非本地疫苗接種紀錄及非本地康復紀錄已符合「疫苗通行證」相應的接種要求，可直接使用該二維碼作「疫苗通行證」。如申報的紀錄尚未符合「疫苗通行證」相應的接種要求，可到任何本地提供疫苗接種的地點申明其過往接種紀錄並接種額外劑量，接種後將獲發更新的疫苗接種紀錄二維碼作「疫苗通行證」

2. 已自去年9月起在口岸管制站或指定郵政局申報非本地疫苗接種紀錄及非本地康復紀錄的人士，如其後於本地接種額外疫苗或於本地感染並康復，可直接透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統或「醫健通」流動應用程式，重新下載疫苗接種紀錄二維碼。電子疫苗接種及檢測紀錄系統近期已加入新功能，除了支援「智方便」（iAM Smart）用戶下載疫苗接種紀錄，市民亦可在系統網站直接核實個人身分以下載疫苗接種紀錄。如市民未能確定早前獲發的疫苗接種紀錄二維碼已反映其最新的接種或康復狀況，亦可以透過上述功能查核紀錄，以決定是否需要經網上平台或指定郵政局重新申報其非本地疫苗接種紀錄及非本地康復紀錄。

可使用網上申報平台的人士

1. 只持有非本地疫苗接種紀錄而無需申報任何非本地康復紀錄的人士，可透過網上申報平台作出申報。完成申報後他們將獲發疫苗接種紀錄二維碼，如符合相應的接種要求，可作「疫苗通行證」之用。

2. 同時持有非本地及本地接種紀錄但無需申報任何非本地康復紀錄的人士，可透過網上申報平台作出申報，並同時把非本地接種紀錄上載到政府的中央疫苗接種紀錄資料庫與其本地接種紀錄併合，以獲得整合非本地與本地針劑的二維碼，如符合相應的接種要求，可作「疫苗通行證」之用。如相關人士同時為本地康復人士，其獲發的疫苗接種紀錄二維碼亦將包含其康復身分。

需透過指定郵政局進行申報的人士

1. 如個別人士從未於口岸管制站申報其非本地康復紀錄但需要申報才能符合「疫苗通行證」相應的接種要求，又或個別本地康復人士未曾於本地接種疫苗而只持有尚未申報的非本地疫苗接種紀錄，則仍需到指定郵政局申報其非本地康復紀錄及／或非本地疫苗接種紀錄，並提供相關證明文件，以獲取康復紀錄二維碼或反映其康復狀況的疫苗接種紀錄二維碼。

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記者：黃穎津