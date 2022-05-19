【第五波疫情】今增291宗確診個案　上環譚仔三哥爆疫錄5宗個案【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

本港第五波疫情回穩，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（19日）下午出席記者會，交代最新疫情發展。

【17：00】

歐家榮指，星月樓鮮風量不足，或與餐廳、洗手間抽風系統故障有關，空氣淨化機未有開啟有關。

【16：55】

歐家榮指，今日開始更多場所開放，會為疫情帶來風險。現時評估疫情處於穩定狀態，過去2星期不見明顯跌幅，或與社交距離措施放寬有關。

【16：50】

由於疫情平穩及服務需求的增加，明天起天水圍醫院、伊利沙伯醫院、大嶼山醫院急症室恢復正常服務。詳情即看：【下一頁】

【16：45】

觀塘「御善私房菜」再多3人確診

星月樓群組再多3宗個案。

東涌譚仔群組和新旺會群組均無新增個案。

詳情即看：【下一頁】

【16：40】

昨日新增1宗死亡個案。

今日發現一宗新群組個案，涉及上環皇后大道中336至338號譚仔三哥米線。有5名個案在5月13日下午4時半至下午6時光顧，涉3男2女，年齡介乎26至27歲，全部人均有打針。

其中4人曾在上環德輔道中322至324號西區電訊大廈13樓Benchmark宏思上課，但他們之間互不認識。

涉事譚仔和宏思將納入強制檢測公告。詳情即看：【下一頁】

【16：35】

學校今日錄17宗學校呈報陽性個案，包括15名學生及2名職員；涉4間幼稚園、8間小學、4間中學。詳情即看：【下一頁】

【16：30】

本港今日新增291宗確診，當中116宗屬核酸陽性、175宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.7萬宗確診。

今日錄得38宗屬輸入個案。有22宗在抵港時發現陽性，有14宗於檢疫酒店確診；其中14宗由美國輸入。

餘下1宗是第12日在社區檢測中心檢測陽性，另1宗是第10日在深圳灣過境檢測時發現陽性。

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責任編輯：TOPick港聞組