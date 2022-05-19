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【疫情分析】歐家榮指本港疫情穩定　提醒市民保持個人衞生

社會 17:00 2022/05/19

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（資料圖片）

本港疫情持續，港府今日（19日）再放寬社交距離措施，包括酒吧酒館可以重開等。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於疫情記者會上指，場所開放會帶來額外風險，尤其是一些會除口罩的地方，希望市民在到訪有關場所要緊記個人衞生。

他說，現時每日維持在200至300多宗，認為疫情是穩定，過去十多天看不到有明顯的跌幅，料與早前放寬防疫措施令社區出現較多個案有關，指5月1日至今，平均每日有288宗個案，反映疫情穩定。

對於港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅認為，若7月無新變種病毒，暑假期間市民在戶外毋須戴口罩（即看：【下一頁】），歐家榮表示，本港疫情雖然是穩定，但仍是屬高水平，呼籲市民不論在室外在內都要佩戴口罩，又指難以預料疫情的走勢、是否有新的變種病毒出現等。

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記者：郭詩詩

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