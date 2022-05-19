【生命鬥士】歷31次電療4次腫瘤切除12次免疫治療　媽媽慶幸Sheldon第五期治療副作用少

▲ Sheldon完成5期的化療加免疫治療，若果病情沒好轉，大機會停止治療。

男童Sheldon是生命小鬥士，小小人兒抗癌之路波折重重。由前年8月到今，Sheldon已接受了18次化療、4次腫瘤切除手術等，父母心痛兒子身心留下的痛苦。日前Sheldon完成了5期的化療及免疫治療，暫未知結果，但爸媽至少慶幸是次治療副作用少，兒子不用承受很大痛楚。

患罕見癌症進行免疫治療

確診罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期的Sheldon，去年11月抵達西班牙接受新免疫治療，可惜無效，其後回港進行化療及免疫治療，預計需要做6次。Sheldon媽媽今日（19日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新了兒子的狀況及爸媽心聲，對於Sheldon的檢查，每次家人也以平常心面對，除了是次，真的感到份外緊張。

由回港後直至上星期，他終於完成了5期的化療加免疫治療，由於他的癌細胞很惡，醫生認為若果仍然病情沒有好轉，便再沒任何方法可以幫到他，好大機會停止治療。

▲ Sheldon在母親節送賀卡予媽媽，媽媽甜在心。（圖片：神母小戰士Sheldon FB）

是次檢查結果暫未知，但真的對Sheldon很重要，用來決定他的前路。媽媽回想大約2年9個月的治療過程中，兒子歷盡艱辛，感到很心痛。

由前年8月到今，他已接受了18次化療、4次腫瘤切除手術、31次電療、自體骨髓移植及12次免疫治療，作為父母雖然感到非常疲倦和心痛，但遠遠不及在Sheldon身心留下的痛苦。

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如病情沒好轉或停止治療

當中爸媽慶幸第5期治療已完成，過程中順利，Sheldon沒有太大痛楚。據悉Dinutuximab免疫治療是一項非常辛苦的治療，每一個小朋友的反應和痛楚程度也不同。去年Sheldon已面對過一次慘痛的經歷，不但全身神經會劇痛，而且他更有高燒、肚瀉、嘔心、水腫、皮膚敏感、口腔發炎等多項副作用。

曾經有藥劑師告訴Sheldon媽媽，Sheldon的情況特別嚴重，已比其他小朋友使用高很多劑量的嗎啡止痛，但還是控制不了。媽媽在帖文分享了一張Sheldon在去年6月22日接受免疫治療的照片，見他表情痛苦，緊握雙手，極度不適。

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第5期治療副作用輕微

今年Sheldon再次接受同一個免疫治療時，完全不感覺到痛楚，亦沒有以上副作用，只有反胃和輕微肚瀉。從Sheldon在今年5月7日接受免疫治療的照片，可見他展示了笑容，神態輕鬆。媽媽感謝主神的恩典，亦很感激各位的祝福和禱告。

3、4歲小朋友應該是無憂無慮、開開心心的，我希望他能過一些簡單平凡的生活。

▲ 上月，Sheldon提早收到5歲生日禮物，妹妹也有份。（圖片：神母小戰士Sheldon FB）

本月28號是Sheldon的生日，爸媽盼望能夠收到正面報告結果，作為兒子5歲生日禮物。

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責任編輯︰顏紫燕