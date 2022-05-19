【超巿盜竊】涉超巿偷壽司西瓜等食物　醫管局女高層夥男醫生准保釋8月再訊

▲ 據資料顯示被莊慧敏為醫管局總行政經理(感染及應急事務)。(資料圖片)

兩名報稱醫生的男女涉於超市偷竊約1,600元食物，當中包括刺身、壽司及生果，同被控一項盜竊罪，案件今(19日)於九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至8月11日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見，兩被告准以500元保釋外出。據資料顯示，兩名被告趙名宇及莊慧敏，分別為骨科醫生及為醫院管理局總行政經理(感染及應急事務)。

兩名被告為男子趙名宇（47歲）及女子莊慧敏（48歲），兩人均報稱職業為醫生，同被控1項盜竊罪，控罪指兩人於2022年4月23日，在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1632.8元，而上述物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

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記者：梁錦麟