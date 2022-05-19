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【瘦身秘訣】口痕暴吃零食難瘦身　營養師推介3招減低飢餓感

保健美顏 17:34 2022/05/19

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口痕暴吃零食難瘦身，營養師推介3招減低飢餓感。

一般減肥新丁最常遇到的問題，有一半以上都是為食，當然，這個不難明白，如非喜歡吃，又怎會發胖，不過，這種喜歡吃的心態，是可以改寫的，最重要的，是找到引致愛吃問題的核心。

最新影片：

久減不瘦一：吃不飽致暴吃零食

最容易處理的，就是吃不飽所引致的暴吃零食。很多女生想著要瘦，正餐就吃得很少，但生理上的需要不易抵擋，餐後便將食物架上的零食倒進肚子。要杜絕這問題，就先要從正餐入手。試想想，對於一個三十來歲的女子，早晨一份腿蛋治、午餐一客海南雞飯配油菜、晚上吃9件壽司拼枝豆，到宵夜肚餓時，吃一隻香蕉加6粒士多啤梨，我有十足把握，零食魔鬼對你也無從入手。

久減不瘦二：飽著也口痕

另一種情況，就是飽著也口痕，要對付這問題，便要為自己找些低熱量但可持續的零食。可持續的零食，就是同時含有碳水化合物和蛋白質的茶點。因為這個配搭，可以令血糖保持穩定狀態，大大減低飢餓感。

無負擔零食推介

鹹餅乾加低脂芝士，是最方便的小食。只要將片裝芝士一開四，放在例如芝麻梳打的小餅上，或塗上笑牛牌低脂芝士也行。另外，於比得包內放入芝士，在焗爐焗一焗，是出奇的好吃。近日，日本產蜜瓜當造，我無聊試試伴着茅屋芝士吃，這種甜甜鹹鹹的配搭，是另一種風味。

記著萬事起頭難，給自己三星期改掉零食的習慣，對你除去肚腩有莫大裨益。

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撰文 : 黃凱詩 尚營坊高級營養師

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