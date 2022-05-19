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【年齡問題】為優惠而承認長者身份 莫樹錦醫生剖白：心有不甘

健康 16:44 2022/05/19

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莫樹錦認為為優惠而承認長者身份，心有不甘。

從學生時代便愛上博物館，就像本巨型圖書，包含着無數可見、可聽、可觸摸的知識。本已在波士頓Dana-Farber Cancer Institute花了整天，跟幾位哈佛大學教授談科學，但仍利用幾小時空閒時間，到波士頓科學博物館走走。

在售票處，醫生遇上人生難題，一般門票要29美元，有點貴，但長者票可以減4大元，醫生躊躇良久，最終鼓起勇氣問：「請問長者定義是甚麼年紀？」心想若是65歲，便不需承認長者身份，豈知她說60歲，喜的是可節省4元，愁的是不得已第一次以「長者」身份遊博物館。

更令醫生傷心的，是當嘗試拿出身份證證明年齡時，售票員竟說：「不用了。」即是說不僅年齡是長者，外貌也毋庸置疑是長者，付過25美元，含着淚拿過門票參觀為年輕人而設的科學博物館。

最新影片推介：

誰來為長者年齡定界限，香港政府為安排福利給「長者」，會按人口分布而訂立界限，以乘車優惠為例，本來65歲才能以長者身份享用兩元乘車優惠，但今年改為60歲便能受惠，作為紓困政策之一，故此長者定義是可浮動指標。

為優惠而承認長者身份，醫生心有不甘，乘搭港鐵時，醫生總會讓座給「長者」，但自己既是「長者」，又何來讓座權利？當仍擁全職工作並享有優厚薪金，又為何要以「長者」身份去接受福利？

將來定有日子成為「長者」，但絕不可是今天，也不能單以在世上存在過日子作長者唯一定義。

全文刊於《經濟日報》，原題為不是長者

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