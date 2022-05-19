【譚仔爆疫】上環譚仔三哥爆疫5人確診　有4人曾於宏思上課

▲ 上環譚仔三哥爆疫5人確診，有4人曾於宏思上課。

本港今日（19日）新增291宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

歐家榮表示，今日發現上環譚仔三哥米線出現爆發，地點位於上環皇后大道中336-338號號 338 Apartment地舖，有5人染疫，涉3男2女，5人在5月13日下午4時半至6時曾到上環譚仔三哥米線進食，年齡介乎26至57歲，全部已打針及出現輕微症狀，在5月15至18日發病，分別於5月16日至18經快測確診。

歐家榮指，5人均不認識，分別坐不同枱，其中4人曾於Benchmark宏思上課，地點位於上環德輔道中322至324號西區電訊大廈13樓，在5月11至15日，每日由上午11時至下午11時上課，班房有40人，但他們4人均不認識，上課時亦有戴口罩，但有同學透露有時會有人除下口罩。

不過，歐家榮指，暫未能確定他們是在Benchmark宏思或是在上環譚仔三哥米線染疫，因為4人在進食時除下口罩有較大機會從此感染，但Benchmark宏思有另外一名同學染疫，涉一名35歲男子，5月16日發病，他未曾到上環譚仔三哥米線，亦不能排除感染風險，會將兩個地點納入強檢，及向譚仔三哥及宏思取食客及上課學生的資料，調查到底是在何處爆發。

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記者：李榮忠