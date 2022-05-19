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【虐待動物】警拘30歲男子涉快艇走私動物　過百貓狗被困於17個膠籠

社會 16:45 2022/05/19

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過百貓狗被困17個膠籠。（警方提供）

水警小艇分區、水警總區特遣隊聯同海關海域聯合特遣隊人員昨日（18日）晚上約11時50分在香港西面水域一帶進行聯合反走私行動。

人員在沙洲附近海面發現一艘可疑快艇，遂在海上展開追截，其間快艇拒絕停下，並高速向內地水域方向駛去。人員其後在爛角咀西北對開海面截獲該快艇。

行動中，人員在該快艇上共檢獲17個籠，內有共101貓及35隻狗。該批貓狗已交由相關機構照顧。

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快艇上一名30歲姓梁本地男子涉嫌輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、拒絕停航及危害他人海上安全，他現正被扣留調查。案件交由水警總區重案組及海關繼續跟進調查。

根據《進出口條例》，任何人若輸出底輸入未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

警方重申，「殘酷對待動物」是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。警方亦會繼續打擊不法份子利用水路進行走私活動。

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記者：黃穎津

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