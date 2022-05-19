【煽惑判囚】涉串謀煽惑他人犯罪　TG頻道管理人就7罪囚6年半

▲ TG頻道管理人就7項煽惑罪，今被判監6年半。資料圖片

27歲電腦技術員涉自2019年起，於管理Telegram頻道「SUCK Channel」期間，與他人發布多則煽惑他人進行刑事損壞、暴動及縱火的貼文。涉案技術員經審訊後，被裁定7項串謀煽惑他人罪罪成，今（19日）於西九龍裁判法院被判監6年半。法官判刑時指，本案情節嚴重，頻道內曾有人發布3則貼文，教他人製造毒氣彈，煽動他人到警署、警察宿舍及港鐵施放氯氣進行屠殺。法官指，頻道內有逾10.9萬訂閱人數，雖然部分訊息並非由被告發布，惟被告身為管理員，有權刪除訊息，卻容許訊息存在。

被告伍文浩（27歲，電腦技術師），早前經審訊後被裁定7項串謀煽惑他人罪罪成，即串謀煽惑他人犯刑事損壞罪、犯縱火罪、犯公眾妨擾罪、製造炸藥罪、有意圖而導致身體受嚴重傷害罪、犯暴動罪，以及施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪，為使他人身體受嚴重傷害罪，今由區域法院移師至西九龍裁判法院進行判刑。

暫委法官許肇強判刑時指，涉案的Telegram 頻道Suck Channel 是公開頻道，所有使用者均可按其名字搜索到頻道，使用者毋須訂閱亦可觀看頻道內容。而頻道內有逾10.9萬訂閱人數，雖然部分訊息並非由被告發布，惟被告身為管理員，有權刪除訊息，卻容許訊息存在。

法官續指，涉案頻道曾發布訊息，煽惑他人對警察宿舍及被指為藍絲的店舖進行刑事毁壞，以及發起如破曉行動、封印高鐵等行動，煽惑他人癱瘓交通，發布時間長達12個月。法官指，頻道內有6項貼文分別煽動他人，以石油氣罐等材料製造炸藥，炸毀警車。惟化驗所專家對貼文內的製作方法抱有懷疑，認為即使製作成功，也未必能引爆。

法官指出，頻道內有逾90則貼文號召他人支援中大暴動，並到各區參與暴動，以圍魏救趙。法官指，涉案貼文亦呼籲他人帶不同工具到場，可見涉案行為是有所預謀。

法官指及至2019年11月17至18日，Suck Channel內有人發布3則貼文，教他人製造毒氣彈，煽動他人到警署、警察宿舍及港鐵施放氯氣進行屠殺。法官指，上述情節相當嚴重，遂就所有控罪判處被告監禁6年半。

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記者：梁錦麟