【移民英國】夫妻嘆倫敦難買海鮮僅住3個月返港　鄧藹霖推介英國靚魚︰一吃難忘

▲ 英國四面環海靚海鮮多，在倫敦幾乎每區都能輕易買到靚魚。（法新社）

有朋友在倫敦住了僅三個月，就熬不住而決定返港去也，他的理由卻是頗為特別的：「哎呀！我家住西貢，老婆天天輕易買到游水海鮮，倫敦嘛，超市只買到一包包嘅死魚，無癮呀！」

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我嘰咕笑起來，其實倫敦幾乎每區都有專門魚店，有些也會供應游水蘇格蘭龍蝦等海鮮，而朋友稱為「死魚」的繁多魚種，其實都是當天清晨從魚市場運來的，非常新鮮。但因星期六、日沒有人出海捕魚，所以，倫敦的魚店逢星期一都是休息的，在超市買到的，也該是不新鮮的「old fish」呀，這貼士要緊記。

英國四面環海，怎會沒有靚海鮮？有一種魚是我特別喜愛的，每逢光顧任何餐廳，若發現當天廚師推介有這味魚的話，我必定點！那是Dover Sole（太平洋油鰈），英國特產的特別肥美。記得有次接近聖誕期間，於Covent Garden的法國餐廳Mon Plaisir吃過當天廚師推介的金黃香煎Dover Sole，真的吃過難忘！其後再光顧，也碰不到這道菜了，可能廚師入不到揀手靚貨吧！

但Dover Sole屬魚王，價錢也偏貴，即使在魚店買，一條都要港幣二、三百塊。退而求其次的話，同一家族的Plaice（高眼鰈）也是我的至愛，最近於Cutty Sark的老牌酒吧Trafalgar Tavern，吃到原條Plaice，驚為天人！

其實較便宜的Lemon Sole（檬魚）也不錯，貪方便買魚柳回家煎，竟是出奇的鮮甜。不過，我的朋友還是不為所動，他寧願回港吃清蒸撻沙魚呢！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「倫敦鮮魚」