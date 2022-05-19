【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭

▲ 涉事女校已將事件呈報至教育局。（資料圖片）

秀茂坪一間女校爆出有男教師上堂公然「睇4P AV」（成人影片），並錯手分享至課室大屏幕，令班上同學無奈被迫觀看不雅影片數分鐘。據知涉事學校已調查事件並上報教育局，校方採取停職行動前，該名男教師已主動請辭，校方另已為受影響學生進行輔導支援。外界關注該名男教師去向，會否轉職其他學校影響學生，TOPick已向教育局查詢，尚待回覆。

近日網上流傳多則涉事女校學生帖文指，該名男教師在中一中文堂默書期間「睇AV」，更錯手將影片分享至課室大屏幕，期間已有半班同學察覺到並無奈被迫觀看影片，甚至有學生見到該名男教師有生理反應。

帖文續指，事件歷時長達約5分鐘，該名男教師才發現，遂即時停止分享屏幕，更要求學生勿在網上討論事件。帖文形容事件引起「全校上下不安」，又指涉事男教師已在該校任教超過10年，「阿sir唔係第一次，之前已經有試過，不知為何仲未畀人炒。」

據知校方日前向發家長通告，指「某老師因行為不當自行請辭」。該校校長向TOPick回應表示，校方在上周五（13日）得悉事件後，已立即展開調查，並在不足72小時決定多個處理方案，包括計劃在周一（16日）上課天要求該名男教師停職；直至當日早上校方即收到男教師遞信請辭，而學校已無權再對其作出任何處分，事件已上報至教育局，交由局方處理。此外，校方亦安排社工為受影響班別及其他個別有需要學生進行輔導，校長指暫未察覺有學生受事件引發嚴重情緒問題。

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記者：馮琪雅