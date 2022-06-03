【逆風人生】公屋仔獲派英中升港大做機師 盛勁為鐵飯碗破碎：世界沒有絕對

▲ 盛勁為在屯門區內英中名校保良局董玉娣中學畢業。

出身屯門公屋的盛勁為，大學時期花了3年時間轉換人生軌道，考了3次終於如願成為機師。一場疫情令航空業停頓，已經是副機長的盛勁為，本來努力朝機長的目標出發，一場疫情卻令他被捲入裁員潮，「鐵飯碗」瞬間被打破，過往的努力都付諸流水，盛勁為灰心過後，他決定重新再出發。

從人人豔羨的副機長到失業大軍，脫下機師制服的盛勁為，憶述當日被裁員的境況，他坦言自己很心，因為他曾經以為機師這個行業是鐵飯碗。

好灰， 真是很灰，我努力了奮鬥很久，想繼續努力會不會升到機長，想都沒有想過，鐵飯碗來的不會輸，結果都會有變，這個世界有黑天鵝，對我來說真的很灰，慢慢接受後知道世界沒有絕對。

最新影片推介:

靠好運讀到區內英中

盛勁為的人生猶如他駕駛飛機一樣，經歷著高低升降，他是少數的港產機師，在香港出生及接受教育，受訓成為機師的同學，大多數讀國際學校或者外國回流，說得一口流利英語已經贏在起跑線，他坦言要比別人付出更大的努力去追。

盛勁為的中學母校是保良局董玉姊中學，2021年因出產狀元而受到關注。他回到母校，身份不同，感受也不同，董中是屯門區內的Band 1的英中，升中大抽獎時獲派入董中，他坦言是「好彩」。

盛勁為憶述，小學讀書成績很差，升入董中後，他中一開始要補英文，全級200人考150幾名，後來在教會學識了讀書方法，中二成績開始好轉，升到120幾名再到全級80名，不過成績都是一般，心態都是喜歡玩，從來沒有想過前途。

▲ 盛勁為返回母校受訪。

到了中四那年更開始拍拖，不過談戀愛沒有成為他讀書的絆腳石，反而更令他發奮向上考入精英班：

收到風那個女生想讀理科，跟隨女生入讀理科，又收到風那個女生想入精英班，決定考好成績，結果中四、五是同班。小時候不懂追女仔，當時用的招數就是死纏爛打。

▲ 中學時代的盛勁為與同學感情要好。(受訪者提供)

說到在中學期間最難忘的回憶，他笑著說：

我長得高坐後面，而成班男同學都坐後面，那天剛好有游水堂，我記得上數學課途中時，一齊戴起泳鏡及泳帽，老師看到就說『後面的同學在做什麼？』很荒謬但很好笑。

直至中五會考那年，他突然醒覺作為基層家庭的孩子，家裡是沒有任何資源給他到外國留學，他開始認真讀書，不停記不停背，勤力加少許天資，會考考獲25分。原校升讀中六、中七，在董中渡過了7年的時光，雖然現在已經踏出校門，但他仍然和老師維持亦師亦友的關係：

兩位老師現在成為好朋友，有空會約吃飯打羽毛球，這是董玉娣一個特色，師生關係非常好，學校是老師和學生之分，畢業後能成為朋友，有什麼事找他們幫忙，校長又很支持，校長以前經常說一句說話，『今日你以董中為榮，他日董中以你為榮。』

完成高考後，他入讀港大經濟金融系，讀理科出身的他，沒有接觸過經濟，他說：「又是一次地獄輪迴，本身想著有多姿多彩的u life，結果又要面對不懂的東西。」

大學期間轉換人生軌道

在大學三年級那年，一個講座卻改變了他的一生：

當年有班港龍機師來港大演講，見到有香港人做機師，都是本地人，覺得自己都有機會，如果他們是外國人，跟我就差太遠，開始上網找資料和報課程，練好英文，學好知識，考了3次才成功，考機師比考大學更難，考機師沒有人教你如何做，要自己去想辦法去學不同的東西，考大學其實就已經有條路給你，而當時名額競爭激烈，500人爭1個位。

盛勁為足足花了3年時間、考了3次才成功，為什麼不認輸不放棄？他表示可能是因為性格影響：

有少許不忿氣，明明覺得自己可以，但不知為什麼未能受訓，我不停檢視自己究竟有什麼問題，然後去改變去進步，那2-3年是其中一個很奮鬥的時間，但我做了機師之後都一樣要奮鬥，因為學的東西要很多，由零開始，受訓了年多要駕駛小型飛機，我疫情前奮鬥力量都沒有少到，只是很可惜遇到疫情。

一直進步和奮鬥的盛勁為，順利當上機師，而收入令他可以過上中產的生活，他覺得機師已經是全世界最好的一份工，不過一場世紀疫症令他被裁員，但沒有打敗他求變的心，他把心一橫參加《衝上雲霄大選》嘗試不一樣的人生，不過入行後機會不多，他又轉職做保險找機會。

▲ 他希望有一日會再度衝上雲霄。

他用自己高高低低的人生經歷為DSE考生打氣：

成績未如理想的不用灰心，可以不開心一至兩天，但都要重新開始改進自己，找回自己的目標去追尋，因為其實世界不同變化，我們不會知道下個月下年發生什麼事，可能變得更加好，你不會知道，考得好的同學仔，你都要把握這個機會，已經勝券在握，再想想有沒有其他機會去發展，好像我人生一樣，飛行生涯中慢慢暫停，我都在等待疫情盡快過去，我可以再次駕駛飛機，衝上雲霄，我的情況跟大家是一樣，希望大家都跟我一起努力，加油，DSE All the Best！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

記者:陳麗薇